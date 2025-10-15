El abogado de Morena Rial rompió el silencio y respondió si Jorge y Rocío “se borraron”

Morena Rial lleva ya más de dos semanas detenida en la Unidad 51 de Magdalena. Desde el momento en que quedó alojada allí, su defensa legal activó todos los mecanismos disponibles para solicitar el beneficio de prisión domiciliaria. La expectativa está puesta en que, en cuestión de días, el Juzgado a cargo defina si hace lugar al pedido y autoriza el traslado al domicilio familiar.

Este martes 14 de octubre, su abogado Alejandro Cipolla brindó declaraciones en el programa “Empezar el día” y explicó que ya se está llevando adelante el informe ambiental necesario para avanzar con la domiciliaria. Según indicó, si el resultado es favorable, Morena Rial sería trasladada a una vivienda en San Justo y continuaría el proceso con tobillera electrónica.

Durante la entrevista, Alejandro Cipolla también se refirió a un tema que viene generando ruido: el rol de sus familiares más cercanos en este momento judicial. En los últimos meses se había insinuado una recomposición del vínculo con Jorge Rial y Rocío Rial, pero la revocatoria de la excarcelación reavivó especulaciones sobre nuevas tensiones y distanciamientos.

La situación se volvió aún más mediática cuando trascendió que su padre decidió tomarse unos días de vacaciones en medio del escándalo judicial. Para muchos, ese viaje fue interpretado como una señal de enojo o de falta de compromiso. Cipolla, sin embargo, fue enfático al descartar abandonos.

“Ocupar se ocupa. Me escribe cada dos o tres días para saber las novedades, no se borró”, reveló el abogado. Aseguró además que el impacto personal y profesional de esta causa no puede desconocerse, pero sostuvo que eso no implicó un corte del vínculo ni desinterés por lo que ocurre.

Para remarcar su postura, Alejandro Cipolla agregó que, aun sin tener una relación cercana entre ellos, recibe consultas directas y frecuentes. “Yo puedo comprobar que hay interés por el simple hecho de que me escribe a mí y nosotros no tenemos una buena relación”, destacó ante los conductores.

Sobre la hermana menor de Morena Rial, explicó que la relación entre ellas venía siendo cordial antes de la detención. Sin embargo, reconoció que desde el ingreso a la cárcel no se produjo ningún contacto directo ni intercambio reciente, lo que alimentó especulaciones.

Finalmente, Cipolla contó que, en las charlas con su defendida, trata de distraerla de los temas judiciales y conversar sobre cuestiones cotidianas. Según él, en ocasiones ella pregunta por su familia y pide que se les transmita algún mensaje, pero el objetivo principal es mantenerla emocionalmente estable en un contexto difícil.