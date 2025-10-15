Maxi López abandonó Masterchef: cuál es el motivo y quién será su reemplazante

Las especulaciones sobre la continuidad de Maxi López en MasterChef Celebrity venían creciendo semana a semana, y ahora todo indica que su paso por las cocinas de Telefe llegó a su fin. El exjugador habría decidido dejar el certamen antes de tiempo por una situación personal delicada, y la producción ya tendría a una figura muy conocida para ocupar su lugar.

La señal venía negociando contra reloj con él desde hace días, especialmente después de que se filtrara que su esposa, Daniela Christiansson, sufrió un accidente en Suiza durante el séptimo mes de embarazo. Apenas se enteró de lo ocurrido, Maxi López tomó un vuelo de urgencia para acompañarla, dejando en suspenso su continuidad en el reality. Aunque el canal intentó imponerle condiciones para su vuelta, el acuerdo no prosperó.

En los programas de espectáculos ya dan por hecho que su reemplazo sería Zaira Nara, quien mantiene una relación familiar evidente con su exesposa. La elección generó ruido porque se mencionaron otros nombres, como Marley, pero las versiones más firmes apuntan a que la conductora ya fue convocada para sumarse a la competencia gastronómica.

Su desembarco habría sido pensado como un movimiento estratégico de producción: mantener la expectativa del público, sostener el vínculo con una figura mediática y, al mismo tiempo, capitalizar la tensión que siempre genera el entorno Wanda Nara. Según trascendidos, Maxi López firmó un contrato millonario para participar, lo que vuelve aún más llamativa su partida antes del final de la temporada.

Desde que aceptó integrar el ciclo, el exdelantero dejó su vida en Suiza para instalarse temporalmente en Buenos Aires. Ese cambio supuso distanciarse de su hija menor, Elle, y de su pareja, que atraviesa un embarazo avanzado. Con el reciente accidente doméstico, las prioridades se reordenaron y su presencia en el reality quedó en segundo plano.

El episodio que activó la alarma ocurrió cuando un pintor trabajaba en la chimenea del hogar familiar y un aerosol explotó, provocando un momento de tensión. Daniela Christiansson relató la situación en redes sociales, explicando que estaba junto a su hija y su perrita, y que la sustancia liberada fue muy tóxica. Aunque lograron ventilar el lugar y no hubo consecuencias médicas graves, el susto fue suficiente para marcar un antes y un después.

Daniela Christiansson también describió el impacto físico y emocional del episodio, mencionando dolores, cansancio y la carga propia de esta etapa de gestación. Sus palabras generaron preocupación entre sus seguidores y dejaron entrever que necesitaba apoyo inmediato. Esa reacción habría influido directamente en la decisión del exfutbolista de abandonar las grabaciones.

López llevaba tres semanas instalado en la Argentina, cumpliendo compromisos laborales y aprovechando para ver a sus hijos mayores. Sin embargo, la combinación de responsabilidades familiares y la distancia terminó inclinando la balanza. Mientras él se aleja del certamen, la producción se prepara para rediseñar el juego con una figura que promete mantener el interés del público.