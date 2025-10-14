Así fue el primer tenso cruce entre Wanda Nara y Maxi López en Masterchef

Era el reencuentro más esperado y, fiel a su estilo, Wanda Nara y Maxi López no tardaron en regalar el primer momento picante de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. El debut del reality culinario de Telefe no solo mostró a los famosos en plena competencia, sino también a la conductora y su exmarido protagonizando un ida y vuelta que mezcló humor, tensión y una dosis inevitable de historia compartida.

El ingreso de Maxi López al estudio fue recibido con una mezcla de sorpresa y risas. Apenas lo vio, Wanda Nara lo saludó con ironía: “Maxi, viniste, ¿te animaste?”. El exfutbolista, entre nervioso y divertido, respondió: “Si tengo que decir un nivel de nerviosismo, estoy arriba de 100”. Desde ese momento, la dinámica entre ambos se robó el protagonismo de la noche, con chicanas que hicieron estallar al jurado y al público.

El punto más comentado llegó cuando la conductora quiso saber si su ex sabía cocinar o si todavía dependía de los platos congelados. Sin dudarlo, el ex futbolsita lanzó la frase que desató carcajadas: “Estuve casado una vez y era todo congelado”. La broma, directa y con destino asegurado, provocó una ola de risas entre los participantes mientras la conductora retrucaba con elegancia: “Ahora aprendí, sé cocinar”.

Entre sonrisas y gestos cómplices, la tensión inicial se transformó en un divertido intercambio que dejó claro que, aunque separados hace años, los dos mantienen una química única frente a cámara. En medio del clima distendido, Wanda Nara no perdió la oportunidad de devolverle la gentileza: “Tengo un montón de quejas para hacerte porque te encontraste una mujer hermosa, más flaca, más alta que yo, más linda”.

Con una sonrisa, su ex recogió el guante y respondió con altura: “Los dos metimos cambio”, en alusión a que cada uno siguió adelante con su vida. La conductora, sin nombrar a Mauro Icardi, le contestó con picardía: “A vos te fue mejor”. Y él remató la escena con una pregunta que terminó de sellar el reencuentro: “Yo estoy contento, ¿vos?”, a lo que ella respondió sin titubear: “Yo estoy bárbara, acá trabajando”.

El cruce televisivo entre Wanda Nara y Maxi López se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados en redes, donde los usuarios destacaron la naturalidad con la que ambos se manejaron pese al pasado compartido. Las bromas, lejos de incomodar, mostraron una versión más relajada de la expareja, que hoy intenta mantener un vínculo cordial por el bien de sus tres hijos mayores.

Si algo quedó claro en este primer programa es que la química entre Wanda Nara y Maxi López sigue intacta, aunque el contexto sea otro. Su interacción fue la prueba de que los ingredientes del reality no solo están en la cocina, sino también en los reencuentros que nadie esperaba. Y por lo que se vio, este fue apenas el primer plato de una temporada que promete mucho sabor y más de una chispa.