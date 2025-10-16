Nico Vázquez reveló cómo se tomó Gime Accardi su romance con Dai Fernández

Nicolás Vázquez volvió a enfrentar las cámaras luego de confirmar su relación con Dai Fernández, su compañera en la obra “Rocky”. En esta nueva aparición pública, el actor no solo habló del inicio de ese vínculo afectivo, sino que se detuvo especialmente en cómo manejó la noticia con Gimena Accardi, con quien conserva un trato cotidiano y sin conflictos.

Con total naturalidad, relató que tras casi dos décadas juntos, la comunicación con quien compartió proyectos, hogar y vida sigue siendo fluida. Nicolás Vázquez explicó que entre ambos existe una manera abierta de hablar de lo que sienten, incluso en este momento de cambios personales. Además, destacó que el romance con Dai Fernández es reciente, casi incipiente, con apenas un mes de historia.

Consultado sobre si cree que este vínculo puede transformarse en una nueva relación firme, el actor fue cauteloso pero honesto. Dijo que no tenía previsto que algo así le sucediera en este momento, aunque se permitió vivir la experiencia sin culpas ni expectativas exageradas. Curiosamente, comparó la situación con lo que puede pasarle a cualquier persona que, tras años de amistad o trabajo compartido, descubre otro tipo de conexión.

Uno de los momentos más esperados fue su respuesta sobre cómo le comunicó esta novedad a Gimena Accardi. Nicolás Vázquez resaltó que la confianza construida a lo largo de los años hace que ciertos temas puedan hablarse sin dramatismo. Remarcó que entre ellos nunca existieron ataques públicos, y aseguró que el respeto mutuo sigue siendo una regla inevitable.

Incluso se animó a decir que no imagina un mal comentario de su parte ni de la de ella, porque la historia que compartieron dejó una base sólida. Se mostró agradecido por la relación que conservan y evitó entrar en detalles que pudieran alimentar lecturas malintencionadas.

Frente a las especulaciones mediáticas sobre intercambios en redes sociales o supuestas señales, respondió que mucho se construye desde el morbo ajeno. Aclaró que, si una persona tiene afecto por otra, lo lógico es que le desee cosas buenas, y que los gestos públicos suelen malinterpretarse cuando hay curiosidad o suspicacia.

También reflexionó sobre cómo cambian los vínculos con el paso del tiempo. Dijo que lo que fue cierto hace un año puede mutar sin que eso invalide lo vivido. Para él, la vida no se acomoda a los planes que uno diseña y muchas veces sorprende cuando menos se espera.

Antes de cerrar, insistió en que nada de lo que sucede fue calculado ni buscado, pero sí asumido con honestidad. Afirmó que no se puede controlar todo lo que ocurre en el camino, y que aceptar lo inesperado forma parte de crecer sin rencores ni malentendidos.