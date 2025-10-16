La foto de Valentina Cervantes con su mamá que impactó a todos por el parecido

En plena exposición por su participación en MasterChef Celebrity, Valentina Cervantes volvió a quedar en el centro de la conversación digital. Esta vez no fue por una receta ni por su desempeño frente a las cámaras, sino por una foto que compartió en sus historias de Instagram y que dejó a muchos con la boca abierta.

La postal muestra a su hijo Benjamín abrazando a su abuela materna en un encuentro cargado de afecto. “Llegó mamá”, escribió la participante del reality sobre la imagen, sin imaginar el revuelo que se produciría minutos después. Lo que más llamó la atención no fue la ternura del momento, sino el parecido físico entre madre e hija.

Usuarios que siguen sus pasos en redes no tardaron en comentar la similitud entre Valentina Cervantes y su madre: rasgos, expresión y hasta estilo parecen calcados. La escena, sencilla y cotidiana, funcionó como un espejo generacional que sorprendió incluso a quienes ya conocían a la familia de vista.

La modelo viene atravesando semanas intensas desde su desembarco en la pantalla de Telefe, donde se ganó el interés del público rápidamente. Su presencia en el ciclo gastronómico generó curiosidad sobre su vida privada, y la aparición de su madre en redes no hizo más que alimentar ese interés.

Meses atrás, en una charla para el canal de YouTube Bondi, Valentina Cervantes había dado pequeñas pinceladas sobre su historia familiar. Allí contó que sus padres están separados desde que ella tenía dieciséis años, una situación que marcó su adolescencia y la de sus hermanos.

Lejos de minimizar ese recuerdo, explicó que no fue un proceso sencillo. Según relató, la ruptura no estuvo acompañada por discusiones constantes, por lo que el quiebre fue inesperado y difícil de asimilar para todos. Ese contexto fortaleció el vínculo con su madre, con quien mantiene una relación muy cercana.

El retrato reciente parece condensar esa conexión, ahora extendida a una nueva generación con el pequeño Benjamín como protagonista. La reacción generalizada mostró cómo una simple imagen puede abrir la puerta a historias más profundas que quedan fuera del ojo público.

Mientras continúa su camino en MasterChef Celebrity, la exposición mediática convive con momentos familiares que, aunque espontáneos, revelan facetas desconocidas. Y esta vez, una foto bastó para que miles repararan en la herencia visual que une a madre e hija.