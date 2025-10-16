Ángel de Brito se calentó con Yanina Latorre por cómo se enteró que dejará LAM

El ida y vuelta entre Ángel de Brito y Yanina Latorre volvió a ser noticia, esta vez por un motivo inesperado. La panelista, que desde hace años es una de las figuras centrales de LAM (América TV), sorprendió al hablar en su programa radial de El Observador sobre su posible salida del ciclo para 2026. El conductor, que se enteró del tema por los dichos de su compañera y no por una charla previa, reaccionó con ironía y dejó entrever cierta molestia.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre explicó en la radio que estaba evaluando dejar LAM al finalizar el año por cuestiones de tiempo y desgaste. “El año que viene dejo LAM, lo dijimos todo el año con Ángel, pero parece que no quedó claro”, dijo entre risas, aunque sus palabras bastaron para encender los rumores sobre un posible alejamiento. “No puedo seguir llegando 20 minutos tarde después de mi programa. Falto los feriados, cada tanto, y antes no lo hacía”, agregó.

Al conocerse esas declaraciones, Ángel de Brito no las dejó pasar. Por la noche, el tema se instaló en el propio programa y los protagonistas protagonizaron un cruce tan tenso como divertido. “Este año estoy acá, después Dios dirá. Es lo que hablamos y dijimos”, explicó Yanina, intentando bajar el tono. Pero cuando el conductor le preguntó si realmente había renunciado, ella aclaró: “No renuncié a LAM”.

De Brito, con una sonrisa que dejaba entrever su incomodidad, retrucó: “Después vemos”. Pero la panelista insistió: “No puedo llegar 20 minutos tarde, conducir un programa, hacer de panelista en otro… Es demasiado”. En ese punto, ambos buscaron cerrar el tema con humor. “Yo voy a ser siempre LAM”, remató Yanina Latorre, aunque el gesto del conductor pareció dejar un interrogante abierto.

Lejos de quedarse solo en el estudio, el intercambio se trasladó a X (ex Twitter), donde los dos suelen interactuar con sus seguidores. “Yanina Latorre y LAM. Fin del comunicado”, escribió Ángel de Brito, dando a entender que el tema ya estaba conversado. Ella, por su parte, respondió a varios usuarios que la bancaron con mensajes de cariño y complicidad.

Sin embargo, la versión radial dejó tela para cortar. Yanina Latorre volvió a referirse al tema y hasta arriesgó quién podría reemplazarla. “Para mí, le van a ofrecer a Mariana Brey; ya está en Bondi, le van a decir que vaya a LAM. Es muy efectiva, obvio, va a hacer espectáculos, no se va a poner a pelear con Milei”, comentó con su ironía habitual.

Por ahora, Ángel de Brito evita confirmar si realmente perderá a su histórica panelista, aunque su reacción deja claro que no esperaba enterarse así. Entre complicidad y reproches, la dupla más filosa del espectáculo volvió a protagonizar un capítulo que mezcla amistad, trabajo y egos televisivos, con el futuro de LAM en el centro de todas las miradas.