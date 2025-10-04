Yanina Latorre destrozó a Morena Rial y se alegró de verla presa: “Es provocadora y agresiva”

El 29 de septiembre se convirtió en una fecha clave en la vida de Morena Rial. Ese día, la hija del reconocido conductor fue trasladada a una unidad penitenciaria luego de que la Justicia rechazara la posibilidad de otorgarle prisión domiciliaria. Se trata de la primera vez que enfrenta una estadía en un penal, hecho que rápidamente ocupó la agenda mediática.

Su abogado defensor, Martín Leiro, detalló cómo son las condiciones de alojamiento en el lugar donde se encuentra su clienta. Según describió, está en un espacio reducido al que comparó con “un monoambiente”, equipado con cama de cemento, colchón reglamentario, sábanas, frazadas, baño y una ventana. Una realidad que, más allá de lo judicial, despertó múltiples comentarios sobre su situación personal.

Distintas voces del espectáculo se pronunciaron sobre este nuevo capítulo de su vida. Entre ellas ya habían aparecido las de Lizy Tagliani y Edith Hermida. Sin embargo, la que más resonó fue la intervención de Yanina Latorre, quien eligió palabras durísimas para referirse a la mediática y no dudó en cuestionar su conducta.

“Morena no me causa empatía ni me da lástima porque es provocadora y agresiva”, señaló sin filtro durante su programa en El Observador. Según Yanina Latorre, Morena Rial no muestra arrepentimiento ni voluntad de cambio pese a los episodios que protagonizó en los últimos años.

La panelista también repasó algunos de los conflictos más recordados en los que estuvo involucrada. Recordó, con tono indignado, los robos a panelistas de LAM: “Le sacó las tarjetas de crédito a Marcela Feudale y Marixa Balli, y los maquillajes a Mónica Farro. ¿Cómo vas a entrar a un camarín y llevarte las cosas?”.

En esa misma línea, mencionó los problemas con su propio padre. Contó que, en una internación en Colombia, le habría sustraído dinero y que incluso llegó a vender relojes de colección y un auto que pertenecían a Jorge Rial. Según Yanina Latorre, fue ese el punto en que el periodista decidió cortar con la ayuda económica.

Con su estilo directo, Yanina no dejó lugar a medias tintas. “Es una chica que no quiere mejorar ni cambiar su actitud. Hay que ser muy macabra para salir a robar con tu hijo”, disparó, en un comentario que rápidamente generó eco en los medios y redes sociales.

El futuro de Morena Rial en la cárcel y las repercusiones que seguirá cosechando su caso seguramente mantendrán el tema en la agenda. Mientras tanto, las opiniones como la de Yanina Latorre reflejan el costado más duro del debate, donde la crítica mediática se mezcla con la exposición personal.