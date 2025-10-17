Así fue el encuentro de Franco Colapinto con un famoso jugador de Gran Hermano

Franco Colapinto atraviesa un momento de enorme popularidad. Su desembarco en la Fórmula 1 lo convirtió en una figura admirada por públicos muy distintos, que van desde fanáticos del automovilismo hasta celebridades que buscan una foto o un saludo. En cada aparición pública, despierta entusiasmo y consigue que miles de seguidores estén atentos a cada paso.

Actualmente, Franco Colapinto, el piloto se encuentra en Austin, Texas, preparándose para competir en el Gran Premio de Estados Unidos. Entre los entrenamientos, compromisos técnicos y tiempos de descanso, nadie imaginaba que recibiría una visita tan particular, capaz de generar un revuelo inmediato en las redes sociales.

Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano 2024 y también cantante, viajó especialmente para conocer al corredor argentino. La coincidencia sorprendió tanto a sus fanáticos como a los seguidores del automovilismo, que no tardaron en comentar cada imagen que se difundió desde Estados Unidos.

El encuentro quedó registrado en fotos y videos que Bautista Mascia compartió en su cuenta oficial. Junto a esas imágenes escribió una frase divertida: “Vos pisalo que yo te filmo”, dando cuenta de la buena onda que se generó entre ambos desde el primer momento. La publicación se viralizó rápidamente.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la reacción espontánea de Franco Colapinto al reconocerlo de inmediato. Al verlo, lanzó una frase que recorrió las redes: “El de Gran Hermano, papá”, antes de saludarlo con entusiasmo y darle un abrazo. Esa complicidad quedó registrada por los seguidores del uruguayo.

En el carrusel publicado, se ven distintos momentos del encuentro: un video donde el piloto juega con una pelotita como si estuviera en un entretiempo relajado, otro en el que ambos se saludan y conversan, y varias fotos que muestran un clima distendido previo a la competencia.

Bautista Mascia se mostró agradecido por la oportunidad y reconoció que su viaje fue posible gracias al apoyo de una marca que lo invitó a vivir la experiencia. Para sus seguidoras, el ida y vuelta entre ambos fue una sorpresa tan inesperada como emocionante.

Como broche final, una fanática detectó que Franco Colapinto reposteó uno de los videos en sus historias y además comenzó a seguir a Bautista Mascia en Instagram. Ese gesto terminó de confirmar que el encuentro no fue una simple casualidad, sino el inicio de un vínculo que muchos celebraron.