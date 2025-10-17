Santiago del Moro reveló el nuevo premio que se dará durante Gran Hermano: “Va a viajar a…”

Cada nueva edición de Gran Hermano genera expectativa, pero la próxima promete ir un paso más allá. Santiago del Moro, conductor del reality más exitoso de la televisión argentina, sorprendió al revelar en su programa radial El Club del Moro una noticia que encendió la curiosidad de los fanáticos: uno de los participantes tendrá la posibilidad de viajar al Mundial de Fútbol 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El anuncio se dio en medio de la cuenta regresiva para el estreno de Gran Hermano: Generación Dorada, previsto para febrero de 2026, y ya generó una ola de comentarios en redes sociales. Según contó Del Moro, la idea es que el programa y el Mundial se desarrollen en paralelo, con una interacción que combine deporte, espectáculo y televisión en tiempo real. “La idea es que Gran Hermano cruce el Mundial, conviva con el Mundial. Uno de los sueños es que alguien de la casa pueda viajar a algún partido del Mundial, alguien que elija la gente o algún eliminado”, explicó el conductor.

El concepto entusiasma tanto a la producción como al público. No se trata solo de un premio adicional, sino de una experiencia inédita en la historia del reality. Un viaje internacional en plena competencia podría cambiar la dinámica del juego y darle una proyección global al formato argentino, justo en un año donde Telefe también será la señal oficial que transmitirá los partidos de la Copa del Mundo.

Del Moro, además, adelantó que la producción ya comenzó con los castings presenciales para seleccionar a los futuros participantes, y que este año la evaluación será más rigurosa que nunca. “Se les va a preguntar si tienen VISA y pasaporte, además, Telefe es el canal que transmite el Mundial”, detalló, confirmando que los requisitos migratorios serán parte del proceso de selección.

La propuesta marca una nueva etapa para Gran Hermano, que en los últimos años volvió a consolidarse como fenómeno televisivo y social. Con este giro mundialista, la edición 2026 busca potenciar el vínculo entre el público y el juego, sumando emoción, viajes y la posibilidad de cumplir el sueño futbolero más grande.

Por lo pronto, mientras el casting sigue en marcha y la producción afina los detalles, Santiago del Moro ya adelantó que la temporada se extenderá hasta septiembre. Todo indica que Gran Hermano: Generación Dorada no solo buscará un nuevo ganador, sino también un representante argentino que lleve el espíritu del reality más allá de la casa… y hasta las canchas del Mundial.