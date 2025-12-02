Este miércoles 3 de diciembre, a través de una sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación cuyo comienzo está pactado para las 11.00, será el acto de jura de los legisladores electos en los comicios del pasado 26 de octubre, tal como ocurrió el viernes de la semana pasada en el caso de los flamantes senadores.



Por la provincia del Neuquén, jurarán mañana como diputados nacionales Gastón Riesco, Soledad Mondaca (La Libertad Avanza) y Karina Maureira (La Neuquinidad), quienes asumirán sus respectivas bancas el próximo 10 de diciembre.



Los que concluyen su mandato este año son Tanya Bertoldi (asumirá como ministra de Infraestructura de Neuquén), Pablo Cervi (quien pasó al Senado) y Osvaldo Llancafilo (podría ocupar un cargo en el Gabinete renovado que proyecta Rolando Figueroa rumbo al 2026).



Por la provincia del Chubut, jurarán este miércoles como diputados nacionales Juan Pablo Luque (Unidos Podemos) y Maira Frias (La Libertad Avanza).



Por su parte, saldrán de la Cámara baja el 10 de diciembre Eugenia Alianiello (Unión por la Patria) y Ana Clara Romero (PRO).



Finalmente, en el caso de Santa Cruz, jurarán mañana como diputados nacionales Juan Carlos Molina, Moira Lanesan (Fuerza Santacruceña) y Jairo Guzmán (La Libertad Avanza).



Quienes culminan su mandato por dicha provincia son Roxana Reyes, Gustavo González y Facundo Prades.



