Darío Barassi se calentó con las autoridades de El Trece y puso en duda su futuro: “Seguro mañana…”

Darío Barassi es, sin dudas, una de las figuras más carismáticas y convocantes de la televisión argentina. Con su humor ácido, espontaneidad y cercanía con la gente, logró consolidarse en el corazón del público. Sin embargo, en los últimos días, el conductor de Ahora Caigo se convirtió en protagonista de una fuerte interna con las autoridades de El Trece que lo llevó a hablar sin filtros y, de paso, encender rumores sobre su futuro laboral.

El detonante fue el reciente cambio de horario de su programa, que pasó del prime time a la segunda tarde. En Intrusos revelaron que el conductor no quedó nada conforme con la decisión. “A él no le gustó nada el cambio de horario. Sentía que estaba cumpliendo bien con el prime time. Lo sufrió mucho”, contaron en el ciclo.

Para ilustrar el enojo, pusieron al aire una frase que Darío Barassi lanzó en el programa de Mario Pergolini, al que fue como invitado la semana pasada: “Yo al horario lo llamo prime time… es la segunda tarde. 18:15… no sé a qué hora va el programa. Como les gusta cambiar el horario, seguramente mañana estoy a las 3 de la mañana”, disparó con ironía.

Consultado por Intrusos, el conductor reconoció que al principio no la pasó bien: “Me gustaba el horario de la noche, ese había sido el arreglo. Estaba incómodo… Pero me senté con Adrián Suar, fuimos a comer, me explicaron la jugada y estuve de acuerdo. Me pongo la camiseta del canal”. De todas formas, dejó en claro que ofertas no le faltan, ya que los rumores sobre la aparición de Telefe para tentarlo son cada vez más fuertes: “Por suerte hay propuestas de todo tipo. Estoy agradecido. Necesitaba estar tranquilo un año, puedo llevar a mis hijas al colegio…”.

Vale recordar que, en el mismo programa, hace algunas semanas se destapó que Telefe lo quiere en sus filas desde hace tiempo. “El Trece ya lo sabe, a quien quieren llevar es a Barassi. No saben cómo hacer pero lo van a terminar secuestrando un día, se lo quieren llevar hace mucho tiempo”, dijo el conductor del ciclo, entre risas pero dejando claro que el interés es real.

La jugada no sería menor: en Telefe creen que sumar a Darío Barassi sería un golpe certero para reforzar su liderazgo y, de paso, reactivar el formato de programas de juegos que supo darle grandes alegrías al canal. Por ahora, el conductor sigue en El Trece, pero estos problemas que arrastra por los cambios de horario ponen en peligro su decisión y mantiene latente la posibilidad de dar un volantazo y volver al canal de la familia.