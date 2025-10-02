Quién es la famosa ex Gran Hermano que transita una dura enfermedad: “Estoy con tratamiento”

En el mundo del espectáculo no todas las historias son de éxito y brillo. Esta vez, la preocupación se instaló en torno a una figura que saltó a la fama en Gran Hermano 2023 y que hoy enfrenta un duro diagnóstico. Se trata de Zoe Bogach, quien decidió abrir su corazón y contar que atraviesa una enfermedad que cambió por completo su rutina.

La joven reveló que su vida dio un giro inesperado en los últimos meses, y por eso quiso poner en palabras lo que siente. “No quiero que nadie me tome de ejemplo porque muchas chicas porque se van a guiar por mi cuerpo para estar como yo, pero no estoy sana”, confesó en diálogo con Ciudad.

En esa misma entrevista, Zoe Bogach contó con crudeza cómo se encuentra hoy: “Peso 43 kilogramos y mido 1.62 metros. No es saludable mi peso actual”. El dato encendió las alarmas entre sus seguidores, que rápidamente reaccionaron con mensajes de apoyo.

Lejos de ocultar su lucha, la ex Gran Hermano detalló que su problema está vinculado con un trastorno alimenticio. “Siempre pesé 50 kilogramos, cuando entrenaba, comía sano, pero por todo lo que me pasa me agarró anorexia nerviosa. Pasé algunos días sin comer porque me daba asco hasta la gaseosa, pero ahora empecé a recuperarme de a poco”, explicó. En ese sentido, aseguró que inició un “tratamiento psiquiátrico” aunque “sin necesidad de medicación”.

Las consecuencias de este cuadro también la obligaron a frenar con la actividad física. “Tuve que dejar de entrenarme con mi personal las tres veces por semana porque no tengo ni fuerzas. Antes iba al gym todos los días casi dos horas”, relató.

El origen de este proceso estuvo vinculado a su vida sentimental. Zoe reconoció que todo comenzó cuando descubrió infidelidades de Manuel Ibero, su ex pareja. “Todo lo que me pasó me llevó a que se me cierre el estómago por no poder creer que estuve con una persona que no era la que yo creía. No podía dormir por el dolor de panza, y mi cuerpo rechazaba todo lo que trataba de comer”, remarcó.

La modelo también relató un episodio particular que la marcó: “Yo sospechaba de una chica, que me dijo que mi ex le dijo que teníamos una pareja abierta. Cuando lo confronté me lavó la cabeza al punto que le tuve que pedir perdón, me dijo que no podía creerle a ella que ni me mandaba pruebas. Me obligó a borrar los videos que había hecho y que diga que era una campaña de marketing”.

Si bien aclaró que “no fui víctima de violencia de género”, reconoció que su relación la fue aislando de su círculo cercano. “Me alejé de un montón de amigos”, admitió, y señaló que recibió mensajes de “más de 20 chicas” que también le enviaron pruebas de charlas comprometedoras con su ex.

Para cerrar, Zoe Bogach dejó en claro que es la primera vez que enfrenta algo así: “Es la primera vez que tengo un desorden alimenticio de esta magnitud. El jamás me hacía comentarios de mi cuerpo, salvo cuando dijo por TikTok que ojalá yo tuviera las lolas operadas. Sí me generó inseguridad y me quiero operar, pero además porque quiero hacer un cambio en mí”.