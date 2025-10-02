El polémico pedido del novio de Morena Rial mientras ella está encerrada en un buzón

Desde el 29 de septiembre, la situación de Morena Rial volvió a quedar en el centro de la escena judicial y mediática. Tras incumplir con los requerimientos de la Justicia, perdió el beneficio de la excarcelación otorgada en febrero pasado y fue nuevamente detenida. En principio, estuvo alojada en la Comisaría Séptima de San Isidro, pero en las últimas horas fue trasladada a la Unidad 51 de Magdalena, un penal exclusivo para mujeres ubicado a más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

En este nuevo entorno, la joven de 27 años enfrenta una etapa compleja. Mientras su abogado, Alejandro Cipolla, trabaja en el pedido formal de prisión domiciliaria, el proceso judicial podría extenderse hasta un mes. Mientras tanto, Morena Rial deberá adaptarse a las rutinas del lugar, que incluyen asistencia psicológica y períodos de aislamiento inicial para preservar su seguridad.

Sin embargo, lo que más llamó la atención en los últimos días no fue el trámite legal, sino un pedido personal que trascendió puertas adentro del penal. Según se informó en el programa Puro Show (eltrece), la mediática habría solicitado la visita de una persona especial: su actual pareja.

El dato generó sorpresa, ya que se trataría de un vínculo reciente y todavía no trascendió la identidad del hombre. Lo concreto es que, de acuerdo con la normativa, las internas de la Unidad 51 pueden acceder a visitas higiénicas los días viernes, además de recibir a familiares y amigos durante los fines de semana. Morena Rial ya habría manifestado su intención de agendar uno de esos encuentros.

El periodista Matías Vázquez relató que el novio de la joven mostró interés en verla lo antes posible. Este gesto despertó comentarios encontrados, ya que mientras algunos lo interpretaron como una muestra de apoyo afectivo, otros lo consideraron un pedido inoportuno en medio de la delicada situación que atraviesa la hija del conductor Jorge Rial.

Por otra parte, el rol de la familia también quedó en el foco de atención. Jorge Rial aclaró que su nieto Amadeo, hijo menor de Morena Rial, se encuentra bajo su cuidado. El periodista destacó que el pequeño está en perfecto estado de salud y que el año próximo comenzará el jardín maternal, recibiendo contención tanto de él como de Rocío, la hermana de Morena, y su actual pareja, María del Mar.

De este modo, quedó confirmado que el niño no permanecerá junto a su madre en el penal. Lo que todavía no está definido es si participará de las visitas familiares permitidas los fines de semana, algo que por ahora no fue aclarado públicamente por su abuelo.

Mientras tanto, Morena Rial deberá enfrentar la rutina carcelaria y esperar la resolución sobre el posible beneficio de la prisión domiciliaria. En paralelo, su primer pedido de visita íntima volvió a ponerla en el centro de la polémica y sumó un nuevo capítulo a la historia que la mantiene bajo la mirada pública.