Lunes 29 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Morena Rial fue detenida nuevamente por incumplir medidas procesales

Rial está acusada de un robo bajo la modalidad de escruche en Villa Adelina. La detención se realizó tras un operativo conjunto de la Policía bonaerense y la Policía de la Ciudad.

Lunes, 29 de septiembre de 2025 a las 18:43
La mediática Morena Rial fue arrestada en un hotel tras la revocación de su excarcelación.

La mediática Morena Rial quedó nuevamente detenida después de que la Justicia revocara su excarcelación en la causa por robo agravado, debido a que no cumplió con las medidas procesales que se le habían impuesto.

Según el informe del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, Rial no asistió al juzgado durante dos semanas ni presentó certificación de que estaba cumpliendo con el tratamiento psicológico y psiquiátrico ordenado. Además, tampoco acreditó que contaba con un empleo o medios de subsistencia, requisito también establecido por la Justicia.

La investigación apunta a un robo bajo la modalidad de escruche, es decir, irrumpir en viviendas desocupadas para sustraer joyas, dinero o electrodomésticos. Según la descripción policial, el hecho ocurrió el sábado 18 de enero en una propiedad de la calle José María Moreno al 2200, en Villa Adelina, donde la mediática habría ingresado junto a otras personas, violentando una ventana para cometer el robo.

Tras la investigación, los agentes pudieron identificar a los responsables y determinar su paradero. Luego de un operativo de vigilancia conjunto entre la Policía de la provincia de Buenos Aires y la Policía de la Ciudad, Morena Rial fue localizada y detenida en un hotel ubicado en la intersección de Lavalle y Cerrito, en la Ciudad de Buenos Aires.

