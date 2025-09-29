Morena Rial fue detenida nuevamente por incumplir medidas procesales

La mediática Morena Rial quedó nuevamente detenida después de que la Justicia revocara su excarcelación en la causa por robo agravado, debido a que no cumplió con las medidas procesales que se le habían impuesto.

Según el informe del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, Rial no asistió al juzgado durante dos semanas ni presentó certificación de que estaba cumpliendo con el tratamiento psicológico y psiquiátrico ordenado. Además, tampoco acreditó que contaba con un empleo o medios de subsistencia, requisito también establecido por la Justicia.

La investigación apunta a un robo bajo la modalidad de escruche, es decir, irrumpir en viviendas desocupadas para sustraer joyas, dinero o electrodomésticos. Según la descripción policial, el hecho ocurrió el sábado 18 de enero en una propiedad de la calle José María Moreno al 2200, en Villa Adelina, donde la mediática habría ingresado junto a otras personas, violentando una ventana para cometer el robo.

Tras la investigación, los agentes pudieron identificar a los responsables y determinar su paradero. Luego de un operativo de vigilancia conjunto entre la Policía de la provincia de Buenos Aires y la Policía de la Ciudad, Morena Rial fue localizada y detenida en un hotel ubicado en la intersección de Lavalle y Cerrito, en la Ciudad de Buenos Aires.