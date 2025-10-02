Nico Vázquez reveló el inesperado pedido que le hizo Sylvester Stallone por Rocky

La obra Rocky, encabezada por Nico Vázquez, se transformó en un fenómeno cultural que superó todas las expectativas. A diferencia de las clásicas adaptaciones musicales, esta versión apostó por un formato fiel al espíritu de la película, lo que generó un impacto enorme entre los espectadores locales y despertó el interés internacional.

En una entrevista con Otro día perdido (El Trece), Nico Vázquez contó que mantuvo contacto directo con Sylvester Stallone, el hombre detrás del mítico boxeador. El actor estadounidense no solo apoyó la idea de evitar que la obra se convirtiera en un musical, sino que también le hizo un pedido muy particular al protagonista argentino.

“Yo no quería que Rocky cante que no le rompieron la nariz, era raro. Busqué transmitir el espíritu de la película y gracias al aval de Stallone logramos concretar este sueño”, relató Nico Vázquez sobre el proceso de creación. Según confesó, esa decisión fue clave para que el espectáculo alcanzara la potencia que hoy deslumbra en la cartelera porteña.

El vínculo entre ambos se fortaleció con el tiempo. Incluso, el pasado 6 de julio, el elenco sorprendió a Sylvester Stallone dedicándole un “feliz cumpleaños” desde el escenario. El propio actor de Hollywood compartió en sus redes sociales el gesto argentino y agradeció con entusiasmo: “Qué increíble saludo de cumpleaños del elenco de la obra Rocky en Argentina. Muchas gracias”.

Pero la conexión no terminó allí. Nico Vázquez reveló que en las últimas horas Stallone volvió a contactarlo para pedirle algo concreto: quería ver imágenes de cómo se vive el fenómeno en Argentina. “No puede creer lo que es como suceso, la cantidad de gente que viene”, señaló, sorprendido por la curiosidad del ídolo mundial.

En paralelo, la obra tuvo un visitante de lujo que encendió todavía más la locura: Lionel Messi. El capitán de la Selección apareció de sorpresa junto a su familia en el teatro Lola Membrives y revolucionó a todos los presentes, que no podían creer lo que estaban viendo.

Messi no solo disfrutó de la función, sino que también aceptó la invitación de su amigo Nico Vázquez para subir al escenario, donde recibió una ovación ensordecedora. La escena quedó grabada como uno de los momentos más emocionantes en la corta historia de esta adaptación.

La visita del rosarino se dio apenas dos días antes de que Argentina enfrentara a Venezuela en el Monumental. Aun así, el crack no quiso perderse la oportunidad de apoyar a su amigo, en un hecho que confirma que la obra Rocky ya trasciende los límites del teatro para convertirse en un verdadero acontecimiento popular.

