Graciela Borges, una de las grandes leyendas del cine argentino, fue distinguida con el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires (UBA) durante la tercera edición del Festival Internacional de Cine de la UBA (FIC.UBA), que se llevó a cabo del 1 al 8 de octubre.

Este reconocimiento pone en valor su extensa trayectoria artística y su rol como una figura indiscutida dentro del cine nacional, con personajes emblemáticos que marcaron distintas épocas del séptimo arte argentino.

Las autoridades de la UBA destacaron que es un orgullo otorgar este honor a una artista que representa lo mejor del arte nacional. En la ceremonia, realizada en el aula magna de la Facultad de Arquitectura de la UBA, Borges expresó su gratitud: “Es un regalo para mi alma”, y dedicó el galardón a su familia.

En primera fila, acompañaron a la actriz su hijo Juan Cruz Bordeu y su nieta María Jesús, quienes aplaudieron emocionados durante el homenaje. La ovación de pie que recibió confirmó la magnitud de la noche para el cine argentino.

El evento contó con la presencia de reconocidas personalidades del ambiente artístico, entre ellas Mirtha Legrand, Susana Giménez, Mercedes Morán, Gino Bogani, Cecilia Roth, Eleonora Balcarce, Lorena Meritano y Guillermo Pfening, quienes se sumaron a la celebración del legado de Borges.