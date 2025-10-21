Polémica por el entrenamiento de la novia de Julián Álvarez con siete meses de embarazo

Emilia Ferrero, pareja de Julián Álvarez, volvió a captar la atención en redes sociales, esta vez por un motivo que generó tanto admiración como controversia. Con siete meses de embarazo, la joven compartió un video en el que se la ve entrenando con energía y determinación, provocando un intenso debate entre sus seguidores.

Bajo el título “A nuestro ritmo”, la publicación muestra una rutina de ejercicios diseñada para acompañar esta etapa especial. En el video, Emilia Ferrero luce un conjunto beige y se la observa realizando sentadillas, estiramientos y trabajos de fuerza en un ambiente de gimnasio cálido y luminoso. Su concentración y entusiasmo transmiten una imagen de bienestar y confianza.

La influencer, que espera junto a Julián Álvarez a su primer hijo, Amadeo, eligió mantenerse activa durante la gestación. Para muchos usuarios, su actitud representa un mensaje positivo sobre el cuidado del cuerpo y la salud mental en el embarazo.

Los comentarios de apoyo no tardaron en multiplicarse. “Sos una inspiración”, “Qué lindo verte disfrutar del movimiento” y “Se nota que lo hacés con responsabilidad” fueron algunos de los mensajes que inundaron su publicación. Varios seguidores destacaron su disciplina y su compromiso con un estilo de vida saludable.

Sin embargo, no todo fue aprobación. Algunos usuarios manifestaron su preocupación por la intensidad de los ejercicios, cuestionando si este tipo de rutinas podrían ser perjudiciales para una embarazada de siete meses. Las críticas abrieron un intercambio sobre los límites del entrenamiento en este período.

Entre las respuestas, otras voces salieron en defensa de Emilia Ferrero. “Por estar embarazada no quiere decir que una tenga que dejar el gym. Si el cuerpo y el médico lo permiten, está perfecto”, comentó una usuaria, reflejando la postura de quienes consideran que la actividad física moderada puede ser beneficiosa.

El debate, que se extendió por distintas plataformas, volvió a poner en discusión los estereotipos y prejuicios que rodean al cuerpo de las mujeres embarazadas. Entre elogios y advertencias, la publicación de Emilia Ferrero sirvió para recordar que cada experiencia de gestación es única.

Así, el video no solo mostró una rutina de entrenamiento, sino también la decisión de una mujer de vivir su embarazo a su manera, combinando movimiento, equilibrio y confianza en sí misma.