Julián Álvarez y Emilia Ferrero confirmaron el nombre de su bebé y a quién homenajea

Hace dos meses, Julián Álvarez y su pareja Emilia Ferrero compartieron la emocionante noticia de que esperan su primer hijo. Inicialmente, la información llegó por un periodista deportivo antes de un partido entre Atlético de Madrid y Botafogo, generando sorpresa entre sus seguidores.

Aunque la filtración dejó un sabor amargo, Julián Álvarez rápidamente hizo oficial la espera en su cuenta de Instagram, acompañado de un mensaje tierno y lleno de emoción. Poco después, la pareja difundió un video donde confirmaban que esperan un varón, recibiendo miles de reacciones y mensajes de cariño de sus fans.

Durante una entrevista con DSports, Julián Álvarez fue consultado sobre el nombre elegido para su futuro hijo. Con una sonrisa tímida, respondió sin dudar: “Por ahora, Amadeo”. El periodista Diego Korol lo alentó a ratificar su decisión, y el delantero confirmó: “Sí, Amadeo”.

La elección del nombre tiene un significado especial para los seguidores de River Plate, club donde Julián se formó. Amadeo Carrizo, legendario arquero del equipo, es homenajeado con esta decisión, consolidando un vínculo emotivo con la historia del club de Núñez.

Además, la elección genera una conexión simbólica con otra figura histórica: Ángel Amadeo Labruna, reforzando la identidad millonaria que la pareja quiso transmitir a su hijo desde el inicio. La noticia rápidamente se viralizó entre hinchas, quienes celebraron la decisión y bromearon sobre el futuro futbolístico del pequeño.

La pareja mantiene un perfil bajo, pero su historia de amor es conocida y querida. Se conocieron en Calchín, Córdoba, de niños, se reencontraron años más tarde y, desde entonces, han compartido la vida y los sueños, acompañando la carrera de Julián Álvarez desde River hasta Manchester City y ahora en España.

Emilia, ex jugadora de hockey, ha sido un gran soporte durante todo el recorrido profesional del futbolista, y juntos atraviesan este nuevo capítulo con alegría y expectativas por la llegada del bebé.

Con la elección de Amadeo, Julián Álvarez y Emilia Ferrero no solo nombran a su hijo, sino que rinden homenaje a leyendas de River y fortalecen un legado familiar lleno de identidad y pasión por el fútbol. La emoción y la celebración en redes sociales reflejan el cariño de los seguidores ante este gesto tan significativo.