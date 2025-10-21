Juana Repetto tuvo un acto fallido y reveló cómo se llamará su tercer hijo

Juana Repetto atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida. En medio de su tercer embarazo y una reciente mudanza, la actriz comparte con frecuencia su día a día en redes sociales, donde suele mostrar desde rutinas familiares hasta reflexiones sobre la maternidad. Sin embargo, una publicación que parecía inocente terminó convirtiéndose en noticia por un detalle que sus fanáticos no tardaron en descubrir.

La hija de Reina Reech había celebrado el Día de la Madre junto a sus hijos, disfrutando de una jornada cargada de cariño y ternura. En su cuenta de Instagram, mostró cómo vivieron el día y el regalo que recibió de parte de los pequeños, pero en ese mismo video, sin darse cuenta, terminó revelando lo que parecía ser el nombre de su futuro bebé.

El clip mostraba a Juana Repetto emocionada con un obsequio muy especial: un conjunto de joyas personalizadas con los nombres de los integrantes de su familia. Con su tono habitual y entre risas, contó que había comprado las piezas ella misma para que sus hijos las firmaran y pudieran entregárselas como sorpresa.

“Se los di ayer para que pongan lo que quieran y ahora me lo den, porque sino no iba a tener regalo del Día de la Madre”, comentó divertida mientras mostraba las joyas frente a cámara. Pero un mínimo movimiento hizo que se deslizara un grabado que no debía aparecer.

Allí se podía leer un nombre que no correspondía a ninguno de los miembros actuales de la familia: “Timoteo”. De inmediato, los seguidores comenzaron a comentar el video, asegurando que ese sería el nombre del bebé en camino.

Lejos de aclarar el asunto, Juana optó por mantener el silencio, alimentando aún más la curiosidad de sus fanáticos. Las redes, por supuesto, hicieron el resto: el supuesto “acto fallido” se viralizó en cuestión de horas.

A pocas semanas de dar a luz, la actriz transita los últimos meses de gestación acompañada por sus hijos Toribio y Belisario, quienes la llenan de mimos y detalles mientras esperan la llegada del nuevo integrante. Aunque no lo haya confirmado oficialmente, todo indica que “Timoteo” podría ser el nombre elegido para completar la familia.

