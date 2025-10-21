Maxi “El Brother” rompió el silencio tras la denuncia de L-Gante: “No es así”

La separación profesional entre L-Gante y su histórico representante, Maxi “El Brother”, sacudió el mundo de la música urbana. El lunes por la noche, el cantante anunció que se desvinculaba de su equipo de trabajo y que iniciaría una nueva etapa, dando a entender que existían sospechas sobre el manejo de su economía. La noticia no tardó en generar repercusiones y dejar una pregunta abierta: ¿qué pasó entre ellos?

En medio de las especulaciones, Maxi “El Brother” decidió dar su versión. Lo hizo a través de una serie de audios enviados a Marcia Frisciotti, conocida como Pochi, panelista del programa Puro Show (El Trece). Allí, el exmánager negó rotundamente los dichos de Elián Valenzuela, nombre real del músico, y buscó bajar el tono al conflicto. “Sí tenemos nuestras diferencias, estamos hablando, pero no hay ninguna denuncia, que yo sepa”, aseguró.

Respecto a las supuestas irregularidades económicas, fue claro: “Lo del dinero no es así, eso se aclarará. Se pedirá rendición de cuentas de ambos lados y listo, normal”. De esta manera, intentó dejar en claro que los desacuerdos no pasarían de un simple malentendido administrativo.

Consultado sobre los presuntos contratos ilegales mencionados por el entorno del cantante, Maxi “El Brother” se mostró sorprendido. “No entiendo a qué se refiere. Si es el contrato que tiene conmigo o alguno de una presentación. Porque contrato ilegal no hay ninguno”, respondió, deslizando que todo se trató de una confusión.

Para el exrepresentante, las diferencias con el artista no son más que discusiones propias del trabajo. “Lo mismo de siempre, cada uno tiene diferentes criterios o modos de resolver las cosas. Hay que ver cómo se desarrolla todo esto”, señaló. Sin embargo, decidió poner su cuenta privada en redes sociales, un gesto que no pasó desapercibido entre los seguidores del cumbiero.

Del otro lado, L-Gante había anunciado su decisión a través de un comunicado en Instagram, donde borró todas sus publicaciones anteriores. “Comienzo una nueva etapa en mi carrera. He decidido cambiar mi equipo de trabajo”, escribió el artista, dejando entrever un quiebre profundo.

El músico también aclaró que todos los contratos vigentes con productores y empresas serían respetados, buscando calmar a su entorno laboral. “Se viene una nueva etapa, y voy con todo”, aseguró, marcando el tono de su nueva dirección artística.

En declaraciones a Mariana Fabbiani, L-Gante profundizó sobre su decisión. “Estoy en una situación de tomar el mayor control que pueda de mis cosas. Perdí el control de bastantes cosas”, confesó, dejando ver que el distanciamiento con su exmánager responde a un intento por recuperar el timón de su carrera.

