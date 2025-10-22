Acusaron a un hombre por violar a una adolescente que es parte de su entorno familiar. El hecho ocurrió luego de una pijamada en Centenario. Como consecuencia, según se informó en la audiencia, la víctima quedó embarazada.

El fiscal del caso Manuel Islas le formuló cargos al sujeto. La imputación la realizó este miércoles, durante una audiencia en la Ciudad Judicial de Neuquén. Pidió que el imputado, P.D.M, quede detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

De acuerdo a la teoría del caso que presentó el fiscal junto a la asistente letrada Vanesa Muñoz, el hecho fue cometido entre febrero y marzo de este año, en una vivienda de la ciudad de Centenario. El acusado, quien es parte del entorno familiar de la víctima, cometió el hecho luego de organizar una pijamada en la vivienda. Al terminar, llevó a la adolescente hacia una habitación donde abusó sexualmente.

“Para silenciar a la víctima la amedrentó diciéndole que si decía algo, iba a matar a su madre”, indicó el fiscal del caso en la audiencia. Y añadió: “Como consecuencia de esa violación, ella quedó embarazada”.

El delito que le atribuyó fue abuso sexual con acceso carnal triplemenente agravado por ser cometido por un ascendiente, contra una menor de 18 años de edad aprovechando la convivencia preexistente y por ser encargado de la guarda.

Como medida cautelar, requirió la imposición de la prisión preventiva mientras avanza la investigación, por un plazo de cuatro meses. Argumentó que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, para la integridad de la víctima y de fuga.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Juan Manuel Kees, avaló la formulación de cargos y el pedido de prisión preventiva por cuatro meses. También el magistrado autorizó la extracción de sangre al acusado para cotejar ADN.

