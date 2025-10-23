Desaparición de Lowrdes Fernández: atendió el teléfono en vivo y dejó a todos impactados

Una noticia que sacudió al mundo del espectáculo generó preocupación entre los fans de Bandana. La cantante Lowrdes Fernández —reconocida por haber sido una de las voces más destacadas del grupo— fue denunciada como desaparecida por su madre, Mabel López, el pasado miércoles 22 de octubre ante la Comisaría Vecinal 14B. Según consta en el acta, Mabel aseguró que no la ve desde el 4 de octubre y que el último contacto telefónico fue el 19 del mismo mes. Hace minutos, un dato inesperado se sumó al caso: Lowrdes habría respondido una llamada realizada por Alex Puig al aire de Canal 9, y aunque su voz se llegó a escuchar brevemente, no logró mantener un diálogo con el conductor.

Lo más desconcertante del caso es que, pese a su ausencia, Lowrdes Fernández continúa activa en redes sociales. En los últimos días aparecieron publicaciones desde su cuenta oficial de Instagram, algo que generó aún más sospechas. Muchos usuarios se preguntan si realmente es ella quien maneja los perfiles o si alguien más podría estar detrás de esas publicaciones.

La denuncia a la que accedió la agencia Noticias Argentinas revela un dato inquietante: Lowrdes Fernández había retomado el contacto con su expareja, Leandro García Gómez, un empresario al que había denunciado por violencia de género en 2022. “Mi hija estaba nuevamente en comunicación con Leandro, y desde entonces no supe más de ella”, habría declarado Mabel ante las autoridades.

Efectivos policiales acudieron al domicilio donde la cantante habría estado viviendo junto a García Gómez, pero fueron recibidos por él. Según el parte policial, el hombre manifestó que ya no convivían y que Lowrdes “se había mudado” hacía unos días. No obstante, se negó a permitir el ingreso de los agentes argumentando que no contaban con una orden judicial. Frente a esto, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47, subrogado por el juez Javier Sánchez Sarmiento, dispuso una consigna policial en el edificio para continuar con las averiguaciones.

El vínculo entre Lowrdes Fernández y Leandro García Gómez fue conflictivo desde el inicio. En noviembre de 2022, la cantante publicó en sus redes imágenes donde se la veía con el rostro lastimado y escribió: “Esto me lo hizo mi pareja. No quiero callarme más”. En aquella oportunidad, también presentó una denuncia formal ante la Justicia por violencia verbal y física. “Durante el tiempo que duró la relación siempre sufrí maltratos. Me denigraba diciéndome que soy un panqueque, que soy fácil”, señalaba en su declaración.

Uno de los fragmentos más estremecedores del escrito describe cómo fue la última agresión: “Me toma del cuello, me pega piñas en todo el cuerpo y me tira por las escaleras. Yo me puse a gritar en el palier para pedir ayuda. En ese momento le pude sacar mi celular”, relató la artista ante los investigadores.

A pesar de la gravedad de aquellos hechos, tiempo después Lowrdes Fernández sorprendió al compartir un mensaje de reconciliación dirigido a Leandro García Gómez. En mayo de 2025, escribió: “Reconozco que cometí un error y quiero disculparme por cualquier daño que haya causado en tu vida. Espero que algún día puedas perdonarme”. Aquella publicación reavivó la polémica y preocupó a sus seguidores, que temían por su bienestar emocional.

Hoy, su desaparición reabre todas esas heridas y enciende la alarma. Mientras la policía intenta determinar su paradero, las redes se llenan de mensajes de apoyo y pedidos de información. “Solo queremos que aparezca bien”, expresó una fan en X. Con cada hora que pasa, la incertidumbre crece y la preocupación se vuelve total.