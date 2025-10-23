Ángel de Brito destrozó a Wanda Nara por cómo conduce: “Primero que aprenda a…”

A una semana de su regreso a la televisión con MasterChef Celebrity, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la polémica, esta vez por una crítica directa de Ángel de Brito, que no tuvo filtros al evaluar su desempeño como conductora del reality de Telefe. En su estilo frontal, el periodista desarmó uno por uno los puntos del programa y lanzó una frase que generó ruido en todo el medio.

Durante su paso por el ciclo Mediodía Bien Arriba (TV Pública), De Brito fue categórico: “Miro poco MasterChef. No me divierte, no por Wanda ni este año en particular, sino porque no es un programa entretenido”, comenzó, marcando distancia del fenómeno de audiencia que el ciclo suele lograr.

Lejos de suavizar su postura, agregó una observación que encendió aún más la polémica: “Me gusta que esté Wanda y que le hayan armado el circo alrededor de ella, pero me resulta aburrido desde siempre, no me gustan los programas de cocina”, expresó, haciendo alusión al despliegue mediático que rodea a la empresaria y a los cruces que protagoniza con Maxi López y el jurado.

Sin embargo, Ángel también destacó el casting del programa y reconoció que los nombres elegidos son un punto fuerte de esta edición: “Me gusta que estén Luis Ventura, Susana Roccasalvo y Maxi López, son condimentos mediáticos que suman mucho”, dijo, admitiendo que la cuota de espectáculo está bien representada.

Pero su comentario más filoso llegó cuando analizó el rol de Wanda Nara frente a cámara: “A Wanda ser conductora de Telefe le da un prestigio que no tiene, en realidad ella trabajó muy poco en su vida, es más famosa por otras cosas que por el trabajo”. Y, para cerrar, lanzó la frase más lapidaria de todas: “Sin embargo, creo que tiene muchas condiciones. Tendría que aprender a conjugar los verbos y a usar las palabras”.

Fiel a su estilo irónico, el conductor de LAM continuó el tema en redes sociales. En su cuenta de X (ex Twitter) publicó un comentario con doble sentido: “Cuidado a los famosos de MasterChef Celebrity cuando se acercan a las hornallas”, acompañado de un meme de una cara derritiéndose. Aunque no mencionó nombres, los usuarios interpretaron el mensaje como una chicana sobre los retoques estéticos de algunos participantes.

Así, Ángel De Brito volvió a demostrar que no teme opinar sobre nadie y que, cuando se trata de Wanda Nara, sus comentarios siempre logran el mismo efecto: convertirse en tema de conversación en todo el espectáculo argentino.