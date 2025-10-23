Se filtró la primera imagen de Morena Rial dentro del penal de Magdalena: así está hoy

Se conocieron las primeras imágenes de Morena Rial desde la Unidad Penitenciaria de Magdalena, donde permanece detenida desde hace casi un mes. La hija del conductor Jorge Rial se encuentra privada de su libertad luego de que la Justicia revocara su excarcelación por incumplir en reiteradas ocasiones las condiciones impuestas.

Las fotos se difundieron en el programa DDM (América TV), durante la transmisión de la última audiencia realizada por Zoom. En esas imágenes se la puede ver a Morena Rial dialogando con la jueza de la causa, en el marco del proceso en el que está imputada por robo agravado por efracción y escalamiento a una vivienda.

Morena Rial aparece con el rostro serio, vistiendo una remera deportiva roja y mostrando una actitud más contenida que en sus apariciones anteriores. No obstante, un detalle no pasó desapercibido para los televidentes: sus uñas perfectamente arregladas. Esa observación desató una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos se sorprendieron por su prolijo aspecto dentro del penal.

Desde el estudio del programa, el abogado de la joven, Alejandro Cipolla, explicó los motivos por los cuales todavía no se resolvió el pedido de prisión domiciliaria. Según detalló, la Justicia solicitó correcciones al informe socioambiental de la vivienda ubicada en San Justo donde Morena cumpliría el arresto domiciliario.

“El informe solo marcaba pequeñas observaciones, como la falta de una cocina —que ya fue instalada— y algunos arreglos menores”, indicó el letrado, quien además confirmó que la jueza decidió avanzar igualmente con la audiencia, aunque aún no hay una resolución firme.

Alejandro Cipolla aseguró que la definición del caso podría conocerse el próximo martes, ya que el fiscal pidió una prórroga para expedirse. Mientras tanto, Morena continúa alojada en la cárcel de Magdalena a la espera de novedades judiciales sobre su situación.

“Nuestra estrategia es no apelar para que el fallo quede firme”, explicó el abogado de Morena Rial, quien recordó que su clienta ya reconoció parte de los hechos. Pese a eso, sostuvo que las posibilidades de que se le conceda el arresto domiciliario son altas.

Por último, reveló un dato que sorprendió a todos: Morena Rial no quiere ser trasladada a otro penal. “Me dijo que prefiere quedarse en Magdalena hasta que se resuelva todo”, cerró el defensor.