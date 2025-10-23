La Orquesta Sinfónica del Neuquén celebra su 25º aniversario con una agenda cargada de música y emoción. Bajo la dirección del maestro Andrés Tolcachir, la agrupación ofrecerá una serie de presentaciones que recorrerán distintos escenarios de la provincia, con propuestas que combinan el talento sinfónico local y la magia del cine, la música latina y los clásicos de fin de año. La primera gran cita será con “Un Concierto de Película”, una experiencia audiovisual única en el Cine Teatro Español, en Avenida Argentina 235. La orquesta interpretará en vivo bandas sonoras de películas inolvidables mientras en la pantalla se proyectan las escenas más emblemáticas.

Bajo la dirección del maestro Andrés Tolcachir, la agrupación, que se ha consolidado como uno de los pilares culturales de la región, ofrecerá una serie de conciertos en el Cine Teatro Español, el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), Zapala y el Paseo de la Costa.

Además habrá una nutrida agenda de conciertos para noviembre y diciembre. Se destaca: Concierto Latino: Orquesta Sinfónica y Banda Latinam en el Cine Teatro Español con la dirección de Marcelo Álvarez. Las entradas tienen un valor de $10.000 general y para $7.000 jubilados. Luego se destaca el Patagonia Big Band – “Vientos Navideños” en Cine Teatro Español. Las entradas tienen un valor de $25.000 y $20.000 y se pueden conseguir en boletería de lunes a viernes de 8:30 a 21 h / sábado 15 de 18 a 21.

El viernes 28 de noviembre a las 21 será el Concierto cierre de temporada en Cine Teatro Español. Las entradas tienen un valor de $10.000 general y $7.000 jubilados. Mientras que el sábado 29 de noviembre en el Concierto en el Cine Teatro Municipal de Zapala, se realizará presentación especial que llevará el talento sinfónico neuquino al interior de la provincia.

Para finalizar el 14 de diciembre, se llevará a cabo el Concierto de Fin de Año en el Paseo de la Costa, al aire libre y gratuito. La actividad es ideal para disfrutar en familia y despedir el año con música junto a toda la comunidad neuquina. La Orquesta Sinfónica del Neuquén, creada en 1999, ha sido protagonista del crecimiento cultural de la provincia y continúa acercando la música a nuevos públicos. Esta serie de conciertos reafirma su compromiso con la excelencia artística y con la difusión de la cultura en la región patagónica.