Así fue el casamiento de Matías Alé y Martina Vignolo en Mar del Plata: las fotos

No hubo cámaras que alcanzaran para retratar tanta emoción. Matías Alé y Martina Vignolo vivieron su gran día en Mar del Plata, la ciudad que tantas veces recibió al actor en temporada y que ahora se convirtió en el escenario de una historia de amor sellada con un “sí” definitivo. Rodeados de afectos y con un clima de fiesta que se extendió desde temprano, la pareja dio un paso más en su relación con una ceremonia que mezcló ternura, complicidad y alegría desbordante.

El civil se realizó en el centro marplatense, donde Matías Alé llegó fiel a su estilo: traje celeste pastel, camisa blanca sin corbata y ese aire relajado que lo acompaña desde siempre. A su lado, Martina Vignolo deslumbró con un vestido corto color durazno, hombros al descubierto y ramo en tonos suaves. Juntos, posaron felices y agradecieron cada saludo, sabiendo que la escena quedará grabada entre sus recuerdos más preciados.

A la salida, los aplausos y la lluvia de arroz los envolvieron en un instante mágico. “Increíble. Ya estamos casados. Muchas gracias”, dijo él conmovido. Martina, igual de emocionada, sumó: “Fue muy emocionante, las palabras de los padrinos, que son mi hermana y su mejor amigo, verlos a todos juntos…”.

La pareja, que se comprometió hace poco más de un año durante los Martín Fierro Federal, no ocultó su felicidad y anticipó que la celebración recién empieza. La ceremonia religiosa será este viernes en la parroquia San Pablo y San Juan Bosco, un lugar muy especial para Martina. “Le agradecí a Mati por venirse acá por mí y mi sueño era casarme en Juan Bosco. Ya fuimos el otro día a ver e imaginarme la iglesia con la alfombra roja me llena de ilusión”, contó la flamante esposa.

Consultada sobre los preparativos, Martina bromeó con el clásico ritual de dormir separados antes del casamiento religioso: “Hoy dormimos juntos, no nos podemos separar a esta altura. Ya nos juntamos, no nos van a dividir recién que nos vamos”.

El actor, por su parte, se mostró tan relajado como feliz. La pareja aún no definió dónde se instalará tras la boda, ya que están organizando la temporada de verano, pero coinciden en que la prioridad es seguir compartiendo proyectos. “En este momento, no lo sé. Estamos allá, pero también estamos preparando la temporada acá. A donde sea, pero siempre juntos”, expresó ella.

Entre risas, arroz y promesas, Matías Alé y Martina Vignolo sellaron una nueva etapa. Esta vez, lejos de los flashes del pasado y más cerca de la calma, eligieron el mar como testigo de un amor que supo resistir el tiempo y hoy celebra su versión más luminosa.