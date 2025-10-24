Wanda Nara será presidenta de mesa el domingo: cuál será su rol y cuánto cobrará

A pocos días de las elecciones legislativas, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con una noticia que nadie esperaba. La conductora compartió en sus redes sociales que fue designada presidenta de mesa para las elecciones legislativas 2025 del próximo domingo 26 de octubre, un rol que implica responsabilidad y compromiso con el acto democrático.

Wanda Nara mostró la notificación oficial de la Justicia Electoral en sus historias de Instagram, acompañada de emojis que mezclaban humor, sorpresa y deber cívico. “Este domingo, a cumplir con el deber cívico”, escribió la presentadora de MasterChef Celebrity, dejando en claro que planea estar presente en la jornada electoral.

El domingo, los argentinos deberán acercarse a las urnas para renovar 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y 24 de las 72 del Senado. Esta elección, además, marcará un cambio histórico: será la primera vez que se utilice el sistema de Boleta Única de Papel, aprobado en 2024 por el Congreso Nacional.

En este contexto, las autoridades de mesa —presidente y vicepresidente— tienen la tarea de garantizar el desarrollo correcto de la votación. Son quienes abren y cierran el acto electoral, supervisan el proceso y certifican el escrutinio. Su rol es fundamental para asegurar la transparencia y el cumplimiento de las normas durante toda la jornada.

Según la Cámara Nacional Electoral, el presidente de mesa debe recibir el material electoral, verificar la acreditación de los fiscales, preparar las cabinas de votación y armar la urna con las fajas de seguridad antes del inicio del comicio. A las ocho de la mañana, se firma el acta de apertura y comienza oficialmente la votación.

Durante el día, las autoridades controlan la identidad de los votantes, entregan la boleta firmada y verifican que cada elector introduzca correctamente su voto. Aunque pueda parecer una tarea rutinaria, el correcto desempeño de este rol es clave para el funcionamiento del sistema democrático.

El Ministerio del Interior confirmó que quienes cumplan esta función recibirán $40.000 en concepto de viáticos, y un monto adicional del mismo valor si realizaron la capacitación previa. El pago podrá cobrarse a través de Correo Argentino, transferencia bancaria o billetera virtual.

Por último, los ciudadanos que actúen como delegados en los locales de votación y cumplan efectivamente sus funciones percibirán $80.000. De esta manera, se busca reconocer el compromiso cívico de quienes, como Wanda Nara, participarán activamente en el desarrollo de las elecciones.