Susana Roccasalvo explotó contra el jurado de Masterchef y los acusó de tener favoritos

El último episodio de MasterChef Celebrity dejó en evidencia que no todo es armonía detrás de los fogones. Una devolución del jurado fue suficiente para que el clima en el estudio se volviera tenso y que la polémica se trasladara rápidamente a las redes sociales, donde los seguidores del reality no tardaron en tomar partido.

La protagonista de la noche fue Susana Roccasalvo, quien se cruzó con Germán Martitegui luego de recibir una crítica que consideró injusta. Molesta por el tono del comentario, la periodista no dudó en manifestar su enojo en cámara y lanzar una frase que marcó el inicio de un enfrentamiento: “Siempre hay un pero conmigo”.

Según testigos del programa, el intercambio subió de tono y obligó a la producción a intervenir para calmar los ánimos. Lo que comenzó como una devolución gastronómica terminó convirtiéndose en una escena cargada de tensión que sorprendió tanto a los participantes como al público.

Durante la grabación, Susana Roccasalvo expresó que las observaciones hacia ella eran “más duras” que las que recibían otros famosos del certamen. Germán Martitegui, fiel a su estilo, mantuvo la serenidad y afirmó que su único criterio era “ser objetivo con lo que veía en el plato”.

Sin embargo, la discusión no quedó ahí. Horas después, la periodista realizó declaraciones públicas en las que denunció presuntos favoritismos dentro del jurado. “No todos somos tratados igual”, sostuvo, generando un efecto dominó que encendió el debate sobre la equidad del concurso.

El tema se volvió tendencia y muchos usuarios en redes coincidieron en que las devoluciones parecían más benevolentes con ciertos participantes. Otros, en cambio, defendieron al jurado y destacaron que la competencia se basa en la calidad culinaria y no en la trayectoria mediática.

Fuentes cercanas a la producción afirmaron que se intentó contener la situación para evitar un conflicto mayor, aunque reconocen que el clima entre los concursantes quedó algo afectado. El episodio dejó huellas visibles y un aire de incomodidad que podría extenderse a las próximas grabaciones.

Por el momento, la producción del programa no emitió ningún comunicado oficial, pero el escándalo promete seguir dando que hablar. En un certamen donde cada plato cuenta, las emociones parecen estar tan al rojo vivo como las hornallas del estudio.