Maru Botana, famosa repostera y ex jurado del programa Bake Off Argentina, se volvió tendencia en redes sociales tras publicar un emotivo video dedicado a su hija Lucía, conocida como Luchi, con motivo de su cumpleaños número 24.

En su cuenta oficial de Instagram, Botana expresó un sentido mensaje para su hija, fruto de su matrimonio con Bernardo Solá, con quien está casada desde 1997 y con quien tuvo siete hijos en total. En sus palabras, resaltó la personalidad única de Luchi: "Luchita Hermosa: Muy feliz cunple!!!, que tengas un año hermoso, lleno de sueños y proyectos, y que te rías mucho!!! Luchi, Tenés un tremendo interior, sos de esas personas que siempre te sorprenden, es como que sos básicamente una caja de sorpresas".

Palabras dulces de Maru Botana

La chef continuó describiendo el carácter de su hija, destacando la libertad y autenticidad con la que vive: "No es fácil descubrirte, pero me emocionás con tus pensamientos y tus palabras en el momento que hay que actuar. Te gusta vivir tu vida a tu manera y ser libre en tu accionar. Hoy entiendo mil cosas que de chiquita me daban a caprichosa".

Además, Maru reconoció la enseñanza que le ha brindado Luchi sobre el respeto a la independencia y el acompañamiento silencioso: "Siempre supiste lo que querías y como fuera lo lograste, y me enseñaste a no meterme, a estar cerca pero en silencio, acompañándote. Cuando te mostrás es porque querés y aprendí muy bien eso".

En el mensaje también resaltó la importancia de los momentos de pausa y afecto: "También, me enseñaste a hacer un stop y dar un abrazo en el momento indicado". La conductora concluyó con una declaración de cariño profundo: "Como se dice ‘Sos todo lo que está bien’. Gracias por tus momentos, tus charlas tus palabras cuando me ves caída. Mi Luchi Hermosa hasta el infinito y más allá !!! Que seas muyyyyy feliz!!!!❤️".

Maru Botana dedica un emotivo saludo a su hija Luchi

El video que acompañó la publicación recopiló imágenes y videos de Luchi desde su infancia hasta la actualidad, reflejando el paso del tiempo y la evolución de su vida. La publicación ya superó los 8.000 me gusta y cuenta con más de 200 comentarios, donde seguidores y amigos dejaron mensajes de felicitaciones y cariño para la joven.