¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 24 de Octubre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
SIGNO POR SIGNO

El horóscopo de Jimena La Torre para el fin de semana del viernes 24 al domingo 26 de octubre

Jimena La Torre lanzó sus predicciones según el horóscopo para el último fin de semana de octubre

Por Redacción

Viernes, 24 de octubre de 2025 a las 08:39
PUBLICIDAD

Un nuevo fin de semana comienza, por lo que hay algunas claves a tener en cuenta para pasarlo de la mejor manera. Jimena La Torre ahondó en el horóscopo y detalló signo por signo las cuestiones a tener en cuenta para pasar por días positivos. 

El horóscopo de Jimena La Torre

Aries: La luna en Sagitario te ayuda a ver el futuro con claridad, optimismo y seguridad. Empiezan a transitar caminos increíbles, y una propuesta inesperada puede impulsarlos a tomar una decisión valiente que marcará un nuevo rumbo.

Tauro: Hoy la luna en Sagitario ubica los movimientos en primer lugar. Las puertas del cielo se abren a tu paso. Un examen sale bien, y una conversación pendiente se resuelve con alivio y sensación de renacimiento.

Géminis: Con la energía un poco baja por la luna en oposición. Asumir el compromiso de dar para recibir es un trabajo difícil pero sano, y al equilibrar tu energía interna recuperás el brillo y la curiosidad que te caracteriza.

Cáncer: Sienten unas ganas de viajar maravillosas. Van organizando una salida en compañía de su pareja. Se comprometen con gente que depende de sus enseñanzas, y descubren que al cuidar a otros también sanan su propio corazón.

Leo: Mejoría en su trabajo gracias a la luna en fuego. Pasan exámenes que salen bien. Ponen primera para lograr todo. Mirar atrás y reconocer los errores les sirve recomponer el amor, y esa humildad los vuelve aún más irresistibles.

Virgo: Un día con muchos compromisos, que puede hacer que se cambien los planes y termines haciendo todo al revés; la luna en Sagitario los libera. Con actitud consciente logran destacarse, y su capacidad de adaptación les abre nuevas oportunidades.

Libra: Hallarán impulsos nuevos y sus parejas los ayudarán a concretar sus sueños. Se sientan a disfrutar de una nueva propiedad o de la fertilidad en la vida, y todo lo que comiencen ahora crece con belleza y armonía.

Escorpio: Hoy necesitarán un buen consejero o guía espiritual que los ayude a tomar decisiones correctas. Se lanzan a nuevos proyectos sin mirar atrás, y esa libertad interior los conecta con una versión más auténtica y poderosa de sí mismos.

Sagitario: Marca territorio en un nuevo amor, la luna en su signo los ayuda a posicionarse en un lugar excelente. La pareja está por delante. Tú eres tu propia guía, síguela con fe, porque tu intuición te llevará hacia vínculos sinceros y expansivos.

Capricornio: Tienes un día en el que todo tiende a demorarse un poco. Así como es arriba es abajo, revean las cosas varias veces antes de actuar, y confíen en que los retrasos son parte de un orden que los protege del error.

Acuario: Aprovechen para tomar distancia del amor esta semana y de las personas que quieren. Digan “¡No!” a quien no se lo merezca. Ser lo que son y creerlo les abre las oportunidades, y la soledad momentánea será su fuente de inspiración y claridad.

Piscis: Dirigen una empresa, un país o una compañía, tienen que estar haciendo las cosas bien. Habrá más de un corte de cabeza, con justicia a favor, y una decisión firme los lleva a consolidar su liderazgo con respeto y confianza.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD