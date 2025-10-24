El horóscopo de Jimena La Torre para el fin de semana del viernes 24 al domingo 26 de octubre

Un nuevo fin de semana comienza, por lo que hay algunas claves a tener en cuenta para pasarlo de la mejor manera. Jimena La Torre ahondó en el horóscopo y detalló signo por signo las cuestiones a tener en cuenta para pasar por días positivos.

El horóscopo de Jimena La Torre:

Aries: La luna en Sagitario te ayuda a ver el futuro con claridad, optimismo y seguridad. Empiezan a transitar caminos increíbles, y una propuesta inesperada puede impulsarlos a tomar una decisión valiente que marcará un nuevo rumbo.

Tauro: Hoy la luna en Sagitario ubica los movimientos en primer lugar. Las puertas del cielo se abren a tu paso. Un examen sale bien, y una conversación pendiente se resuelve con alivio y sensación de renacimiento.

Géminis: Con la energía un poco baja por la luna en oposición. Asumir el compromiso de dar para recibir es un trabajo difícil pero sano, y al equilibrar tu energía interna recuperás el brillo y la curiosidad que te caracteriza.

Cáncer: Sienten unas ganas de viajar maravillosas. Van organizando una salida en compañía de su pareja. Se comprometen con gente que depende de sus enseñanzas, y descubren que al cuidar a otros también sanan su propio corazón.

Leo: Mejoría en su trabajo gracias a la luna en fuego. Pasan exámenes que salen bien. Ponen primera para lograr todo. Mirar atrás y reconocer los errores les sirve recomponer el amor, y esa humildad los vuelve aún más irresistibles.

Virgo: Un día con muchos compromisos, que puede hacer que se cambien los planes y termines haciendo todo al revés; la luna en Sagitario los libera. Con actitud consciente logran destacarse, y su capacidad de adaptación les abre nuevas oportunidades.

Libra: Hallarán impulsos nuevos y sus parejas los ayudarán a concretar sus sueños. Se sientan a disfrutar de una nueva propiedad o de la fertilidad en la vida, y todo lo que comiencen ahora crece con belleza y armonía.

Escorpio: Hoy necesitarán un buen consejero o guía espiritual que los ayude a tomar decisiones correctas. Se lanzan a nuevos proyectos sin mirar atrás, y esa libertad interior los conecta con una versión más auténtica y poderosa de sí mismos.

Sagitario: Marca territorio en un nuevo amor, la luna en su signo los ayuda a posicionarse en un lugar excelente. La pareja está por delante. Tú eres tu propia guía, síguela con fe, porque tu intuición te llevará hacia vínculos sinceros y expansivos.

Capricornio: Tienes un día en el que todo tiende a demorarse un poco. Así como es arriba es abajo, revean las cosas varias veces antes de actuar, y confíen en que los retrasos son parte de un orden que los protege del error.

Acuario: Aprovechen para tomar distancia del amor esta semana y de las personas que quieren. Digan “¡No!” a quien no se lo merezca. Ser lo que son y creerlo les abre las oportunidades, y la soledad momentánea será su fuente de inspiración y claridad.

Piscis: Dirigen una empresa, un país o una compañía, tienen que estar haciendo las cosas bien. Habrá más de un corte de cabeza, con justicia a favor, y una decisión firme los lleva a consolidar su liderazgo con respeto y confianza.