Se filtró el polémico video que Rusherking publicó en “mejores amigos” en Instagram

El mundo del espectáculo volvió a sacudirse por la exposición involuntaria de contenido íntimo en redes sociales. Esta vez, el foco quedó puesto en Rusherking, quien recientemente había vuelto a la soltería tras confirmar el final de su historia con Ángela Torres. A pesar de haberse mantenido más reservado después de aquella ruptura, el cantante volvió a quedar en tendencia por razones ajenas a su carrera musical.

Durante el último fin de semana, Rusherking habría organizado una celebración en su casa que convocó a varias personas del ambiente. Según trascendió, el encuentro se habría prolongado hasta altas horas de la madrugada, y todo indicaba que lo compartido en redes quedaría restringido a un círculo de confianza. Pero el plan se desmoronó rápidamente.

Rusherking habría subido fragmentos de la reunión a la lista de “Mejores amigos” en Instagram, confiando en que solo un grupo reducido podría verlos. Sin embargo, uno de los seleccionados decidió romper la privacidad del contenido y filtró los videos, que no tardaron en expandirse a distintas plataformas.

La difusión explotó especialmente en X (antes Twitter), donde una usuaria identificada como La Tía Sebi publicó un clip acompañado de un comentario picante que despertó sospechas sobre un posible vínculo sentimental con la streamer Cam Nair. En las imágenes se lo ve al músico muy cerca de ella, dentro de un ambiente de fiesta privada.

El revuelo no terminó ahí. Otro usuario, Fefe Bongiorno, también aportó a la ola de repercusiones compartiendo una fotografía en la que el artista aparece abrazado a dos mujeres. Con tono irónico, escribió un comentario que dio más combustible a los rumores sobre excesos y descontrol durante el encuentro.

Para sumar aún más dramatismo, se viralizó una captura de un mensaje de WhatsApp que acompañaba la imagen y que hablaba de escándalo, polémica y un supuesto after con otras figuras del espectáculo. Esa frase se replicó rápidamente entre quienes siguen de cerca las vidas de los famosos.

La discusión en redes quedó dividida entre quienes cuestionan la exposición del artista y quienes apuntan a la traición de confianza por parte de alguien de su círculo íntimo. Algunos usuarios reflexionaron sobre los riesgos de compartir contenido privado, incluso cuando se restringe la audiencia.

Mientras tanto, el cantante no hizo declaraciones públicas ni desmintió los rumores. Por ahora, el silencio alimenta las especulaciones y deja abierta la incógnita sobre cómo impactará este episodio en su imagen y en sus relaciones personales.