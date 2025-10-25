Valentino López debutó como modelo y causó furor junto a su novia

A los 16 años, Valentino López dio un paso que nadie esperaba. El hijo de Wanda Nara y Maxi López debutó como modelo publicitario y se robó todas las miradas. Junto a su novia, Carola Sánchez Aloe, protagonizó una sesión de fotos que marcó su ingreso al mundo de la moda, combinando frescura, estilo y carisma juvenil.

Con total naturalidad, el adolescente posó frente a las cámaras para una marca de indumentaria urbana. En cada toma se lo vio relajado y seguro, luciendo desde camisetas deportivas hasta conjuntos más sofisticados, sin perder su esencia deportiva. Su novia, Carola Sánchez Aloe, también se llevó los elogios con un look casual en tonos celestes que acompañó a la perfección la estética de la campaña.

Las imágenes fueron compartidas por la marca en sus redes sociales y rápidamente se viralizaron. Valentino López, orgulloso, reposteó las fotos en su cuenta personal, donde acumula miles de seguidores atentos a cada paso que da. Su debut como modelo no solo sorprendió a sus fanáticos, sino también a quienes lo siguen por su carrera futbolística en las inferiores de River Plate.

El adolescente parece haber heredado lo mejor de sus padres: el talento deportivo de Maxi López y la naturalidad frente a las cámaras de Wanda Nara. Su incursión en el modelaje fue recibida con una ola de comentarios positivos y muestras de cariño.

Entre las reacciones más destacadas, se pudo ver la de su papá, Maxi López, quien comentó con un emoji de un rayo. También Daniela Christiansson, pareja actual del exfutbolista, los felicitó con ternura, mientras que su abuela, Nora Colosimo, no dudó en calificarlos como “Topísimos”.

El debut de Valentino López llega en un momento muy especial. Hace apenas unas semanas, el joven fue operado por una lesión futbolística que lo mantuvo alejado de las canchas, pero no de sus proyectos personales.

Mientras se recupera, el hijo mayor de Wanda Nara sigue demostrando que no hay límites para sus pasiones. Entre el fútbol y la moda, Valentino López comienza a escribir su propia historia, mostrando que el futuro, en su caso, tiene más de una cancha para brillar.