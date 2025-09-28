Cómo está Valentino López luego de su operación: la triste reacción de Wanda Nara

La preocupación de Wanda Nara por la salud de su hijo mayor volvió a instalarse en la agenda mediática. Valentino López, fruto de su relación con Maxi López, tuvo que ser operado luego de la lesión sufrida mientras jugaba en las divisiones inferiores de River Plate. El joven de 16 años pasó por el quirófano este sábado y tanto sus padres como sus seres queridos compartieron mensajes de aliento en medio de la angustia.

La primera señal de alarma había llegado semanas atrás, cuando Wanda Nara mostró a Valentino en silla de ruedas en sus redes sociales. Rápidamente se supo que se trataba de una lesión deportiva que requeriría intervención quirúrgica. Desde entonces, la familia se mantuvo expectante hasta la fecha programada.

Curiosamente, fue Maxi López quien adelantó la noticia a través de una publicación en Instagram. El exfutbolista subió una foto de su hijo en una camilla, realizándose un electrocardiograma como parte de los estudios prequirúrgicos. “Preparándonos con el Bomber”, escribió, confirmando que la operación estaba próxima.

Ya en la mañana del sábado, Wanda Nara se mostró en sus historias de Instagram acompañando a Valentino López antes de ingresar al quirófano. Con una selfie en la que se la veía con los ojos llorosos, reflejó la inevitable angustia de toda madre frente a una situación de este tipo.

Dos horas después llegó la tranquilidad: la operación fue exitosa. El propio adolescente publicó un mensaje desde su cuenta para llevar calma y transmitir optimismo. “El fútbol me enseñó a levantarme siempre, y esta vez no será distinto”, escribió junto a una foto suya en blanco y negro, gesto que rápidamente cosechó miles de mensajes de apoyo.

Entre las primeras en responder estuvo su novia, Carola Sánchez Aloe, con un “Sos fuerte, te amo amor”. Wanda Nara también dejó un mensaje emotivo: “Somos muchos acompañándote, siempre te voy a cuidar, te amo mucho mi amor. Volveremos pronto más fuertes”.

Con la operación ya superada, Wanda volvió a agradecer públicamente a los médicos de River Plate que acompañaron a su hijo. “Mi bomber está bien. Toda la familia está acá acompañándolo. Gracias River Plate y a todo su equipo de médicos por cuidarlo tanto”, escribió en otra publicación.

Finalmente, ya instalado en la habitación de la clínica, Valentino López posó con el pulgar en alto en señal de que todo había salido bien. Junto a esa imagen, Wanda Nara cerró con un mensaje cargado de ternura: “Acá estaré siempre con vos mi vida. Te ama mamá”. Un gesto que dejó en claro la mezcla de alivio y emoción que atraviesa la familia tras este difícil momento.