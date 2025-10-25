Matías Alé y Martina Vignolo se casaron por iglesia: los detalles de la increíble fiesta

Después de la boda civil, Matías Alé y Martina Vignolo coronaron su historia de amor con una emotiva ceremonia religiosa en Mar del Plata. El viernes 24 de octubre, la pareja dio el “sí” frente al altar, acompañada por sus seres queridos, la prensa y hasta su mascota, que fue testigo de uno de los días más felices de sus vidas.

La celebración tuvo lugar en la Parroquia San Pablo y San Juan Bosco, un sitio que guarda un significado especial para Martina Vignolo, quien soñaba con casarse allí desde niña. El actor, profundamente enamorado, accedió encantado a cumplirle ese deseo. “Era su ilusión, y verla feliz fue mi mayor regalo”, expresó Matías Alé ante los medios luego del casamiento.

La llegada de la novia fue uno de los momentos más comentados de la jornada. Martina Vignolo arribó a la iglesia del brazo de su padre en un auto antiguo color rojo. Lució un vestido blanco diseñado por Benito Fernández, con un delicado escote ovalado, detalles brillantes y un velo de tul. Al verla, Matías Alé no pudo contener la emoción y la recibió con una gran sonrisa, acompañado de su perro salchicha, que formó parte del encuentro.

El artista eligió un elegante traje negro con moño y camisa blanca, reflejando el tono clásico de la ceremonia. Durante la misa, ambos intercambiaron miradas cómplices y se mostraron visiblemente conmovidos mientras el sacerdote bendecía su unión.

Tras dar el “sí, quiero”, Matías Alé y Martina Vignolo salieron tomados de la mano rumbo a la gran fiesta con más de 400 invitados. Afuera, la prensa los aguardaba para captar las primeras palabras de los recién casados, que irradiaban felicidad.

La recepción fue un verdadero festejo de amor. Hubo shows en vivo, un catering completo y el esperado vals de los novios. El grupo Agapornis fue el encargado de animar la noche, logrando que todos los presentes se sumaran a la pista de baile.

Como cierre perfecto, Matías Alé sorprendió a Martina Vignolo con un gesto romántico e inolvidable: una avioneta sobrevoló Playa Grande con un cartel que decía “Siempre juntos a la par y hoy juntos al altar. Te amo B”. La novia, emocionada, respondió en redes: “Vos y tus sorpresas, no lo puedo creer”.