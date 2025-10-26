Rodrigo de Paul llegó viajó para ver a Tini Stoessel en Futttura: así vivió el show

La espera terminó y Tini Stoessel finalmente pudo presentar Futttura, su gran regreso a los escenarios, luego de la suspensión por mal clima que la había hecho romper en llanto días atrás. Lo que nadie imaginaba era que entre el público iba a estar Rodrigo De Paul, quien viajó desde Miami para acompañarla en una noche que fue pura emoción y energía.

El show, realizado en Tecnópolis, reunió a miles de fans que esperaron durante horas para ver a la artista volver a brillar sobre el escenario. Coreografías potentes, pantallas gigantes y una producción a la altura de las expectativas marcaron el ritmo de una presentación que cerró con ovación general. Pero entre los flashes, los videos y las historias de Instagram, hubo una presencia que se robó parte de la atención: la del mediocampista de la Selección Argentina.

En los clips que rápidamente se viralizaron, De Paul aparece sonriente, saludando al público y siguiendo el ritmo de las canciones. Su actitud relajada y el cariño con el que fue recibido por los fans de Tini Stoessel confirmaron que su visita no pasó inadvertida. Detalle no menor: el futbolista lució una remera del tour Futttura, con el logo y la estética del espectáculo, un gesto que muchos interpretaron como una señal de apoyo incondicional.

La aparición del jugador fue especialmente significativa por el contexto emocional que atravesaba la cantante. Horas antes, Tini había compartido en redes su tristeza por tener que suspender la primera función. “Con el corazón partido y mucha frustración. Me pone extremadamente triste porque sé lo mucho que esperaron para este día, el esfuerzo inmenso que hicieron para poder estar acompañándome, y la ilusión tan grande que teníamos de vernos mañana”, había expresado conmovida en sus historias.

La decepción fue tan grande que incluso publicó un video llorando: “Bueno, nada, no saben cuánto lamento tener que haber informado de esto... los amo mucho”, decía entre lágrimas. Por eso, verla sonreír nuevamente en el reencuentro con su público fue una postal muy distinta: alegría, agradecimiento y un público que no dejó de corear su nombre en toda la noche.

Antes de subir al escenario, la cantante había posteado una foto de su infancia con un mensaje simple y poderoso: “Es hoy”. Esa frase marcó el pulso de lo que se vivió después: una noche de desahogo, celebración y emoción. Y, desde la primera fila, Rodrigo De Paul fue testigo del momento que selló el regreso de Tini Stoessel a su mejor versión, tanto artística como personal.

De este modo, la artista cerró un capítulo que había comenzado con angustia y lo transformó en una fiesta. Futttura ya está en marcha, y junto a ella, el apoyo de un público fiel… y de alguien que no dudó en cruzar miles de kilómetros para estar a su lado.