La romántica declaración de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel tras su reconciliación

El regreso del amor entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel tuvo su confirmación más dulce en un gesto público que derritió a los fanáticos. Luego de meses de rumores y señales en redes, el futbolista volvió a la Argentina para acompañar a la cantante en una de las noches más importantes de su carrera.

El 25 de octubre, Tini Stoessel presentó Futttura, su nuevo espectáculo, en un Tecnópolis colmado. La artista deslumbró con una puesta moderna, cargada de tecnología, coreografías precisas y un recorrido musical que revivió cada etapa de su trayectoria. Durante tres horas, el público vibró con un show que marcó un antes y un después en su carrera.

Entre los miles de espectadores, uno en particular no quiso perderse el debut: Rodrigo De Paul. El mediocampista del Atlético de Madrid viajó especialmente desde Miami para acompañarla y fue testigo de una noche inolvidable. Su presencia no pasó desapercibida y pronto llegaría el gesto que confirmaría su reconciliación.

Tras el show, Tini Stoessel compartió en Instagram imágenes del evento y el futbolista no tardó en dejar su huella. “Te amo”, escribió junto a un corazón y un fueguito, sellando así el regreso de una historia que parecía haberse enfriado, pero que volvió con más fuerza que nunca.

El mensaje fue breve, pero contundente. En cuestión de minutos, los seguidores de ambos hicieron viral la publicación, celebrando el amor de una de las parejas más mediáticas del espectáculo argentino.

Tini no tardó en responder con la misma ternura: “Te amo, mi amor, con todo mi corazón”. La interacción fue suficiente para confirmar lo que muchos sospechaban: la reconciliación ya es un hecho y ambos atraviesan un momento pleno.

La pareja había retomado el contacto a comienzos del año, pero recién en septiembre comenzaron a intercambiar likes nuevamente, reavivando las especulaciones sobre su vínculo. Ahora, con este intercambio público, el romance vuelve a brillar sin secretos.

Entre el brillo de Futttura y la pasión que los une, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul dejaron en claro que su historia sigue viva. Y esta vez, el amor volvió a subirse al escenario.