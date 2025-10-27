Oriana Sabatini posó con un vestido de fiesta y dejó ver su pancita de embarazada

Oriana Sabatini está viviendo un momento de pura felicidad. A la espera de su primer hijo junto a Paulo Dybala, la cantante y actriz atraviesa una etapa llena de amor y emoción. En los últimos días, fue protagonista de una serie de fotos que compartió desde el casamiento de Diego Schwartzman y Eugenia de Martino, donde su look y su pancita acapararon todas las miradas.

Para la ocasión, Oriana Sabatini eligió un elegante vestido de Marcelo Giacobbe, en color negro y con detalles plateados que realzaron su figura. El diseño, largo, entallado y de estilo minimalista, se complementó con una espalda descubierta que aportó el toque justo de sensualidad y sofisticación. Sin duda, uno de los outfits más comentados de la noche.

Aunque Paulo Dybala no pudo acompañarla en persona —ya que debía cumplir con compromisos deportivos en Italia—, su presencia no faltó. Apenas vio las fotos que su pareja publicó en Instagram, el futbolista dejó un comentario que desató ternura entre los seguidores: “Dios mío… mamasita”, escribió junto a emojis de corazones y fuego.

El romántico gesto no pasó desapercibido. Los fans celebraron la complicidad de la pareja y hasta Catherine Fulop, mamá de Oriana Sabatini, sumó su toque de humor con un mensaje que enterneció a todos: “Bebita hermosa con bebé a cassette”. La publicación se llenó rápidamente de likes y mensajes de cariño.

Mientras tanto, Paulo Dybala aprovechó su último partido con la Roma para dedicarle un gol a su futuro hijo. “Estaba deseando celebrarlo así, sobre todo porque mi mujer me presionaba. Tenía que hacerlo”, dijo entre risas después del encuentro, dejando en claro la ilusión que los une.

Oriana Sabatini transita el quinto mes de embarazo y ya adelantó que el bebé nacerá en Italia, país donde la pareja está instalada desde hace varios años. La decisión tiene que ver con la estabilidad laboral del delantero, quien firmó contrato de por vida con el club romano.

Aunque aún no revelaron el nombre del bebé, la artista confesó que le gustaría que tenga alguna referencia al universo de Harry Potter, su saga favorita. “Me haría mucha ilusión”, contó divertida, aunque admitió que a Paulo no lo convence del todo la idea.

Con una sonrisa constante y un estilo que marca tendencia, Oriana Sabatini combina la elegancia con la ternura de la maternidad, dejando en claro que atraviesa uno de los capítulos más felices de su vida.