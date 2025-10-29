Cómo es el nuevo restaurante de Rusherking y cuánto sale comer ahí

Rusherking acaba de sumar un nuevo capítulo a su carrera, pero esta vez lejos de los escenarios. El artista decidió apostar por el mundo culinario con la apertura de un local que busca combinar lo mejor de la cocina italiana con un estilo actual y descontracturado. La iniciativa surge tras un largo deseo personal y finalmente se concretó en uno de los barrios más gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires: Palermo.

El nuevo restaurante lleva el nombre de Pastasole, una franquicia que Rusherking descubrió durante un viaje por Estados Unidos y que lo inspiró a traer esa experiencia a su país. Con una ambientación moderna, colores vibrantes y guiños a la cultura pop, el espacio promete convertirse en un punto de encuentro para quienes disfrutan de las pastas como plato principal de su vida.

En el menú, la estrella indiscutible son los fettuccine alfredo, cuyo valor base es de 9,90 dólares. A partir de ahí, cada comensal puede personalizar su plato con salsas y agregados que elevan la experiencia. Las opciones van desde lo más clásico —bolognese, pesto, pomodoro e basilico o arrabbiata— con precios que rondan entre los 3 y 4 dólares adicionales.

La propuesta continúa con proteínas para darle más sabor al plato: pollo cremoso, albóndigas, salmón ahumado o camarones al ajo, todos con un costo de 4 dólares. De esa manera, un plato completo puede ubicarse entre los 16 y 18 dólares, sin sumar bebidas. Es una apuesta que apunta a posicionarse en un rango competitivo dentro de la zona.

Para quienes buscan una alternativa más económica, Pastasole cuenta con un “Lunch Special” disponible de 12 a 15 horas. Incluye pasta, salsa y bebida por 12,90 dólares, pensado especialmente para quienes quieren probar la propuesta por primera vez o hacer una pausa rápida al mediodía.

El restaurante también incluye otras opciones: lasagna por 9,90 dólares, arancini desde 3 dólares y albóndigas de gran tamaño por 4 dólares cada una (o dos por 6,90). Los postres no se quedan atrás: hay tiramisú a 5,75 dólares y cannoli —tres unidades— por 6 dólares. Las bebidas, según la elección, van desde 2,50 a 4,50 dólares.

Con apenas 25 años, Rusherking asegura que su prioridad sigue siendo la música, pero que este emprendimiento lo ilusiona tanto como el lanzamiento de una nueva canción. El placer por la pasta lo acompañó desde chico y ahora lo convierte en una oportunidad empresarial.

Ubicado en pleno Palermo y con un concepto que mezcla sabor, frescura y cultura urbana, Pastasole promete ser uno de los nuevos lugares de moda porteños. Si combina su popularidad con una buena experiencia gastronómica, el éxito podría estar servido.