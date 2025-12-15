La Confederación General del Trabajo (CGT) denunció un violento ataque a la sede central del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la República Argentina (SEIVARA), conducido por Cristian Jerónimo, uno de los referentes de la central obrera. El hecho ocurrió alrededor de la 1.30 de la madrugada del domingo, en el edificio ubicado en el barrio porteño de La Boca.

Según informó la CGT, los agresores ingresaron de manera encapuchada al local sindical tras acceder por un inmueble lindero. Durante el ataque, rompieron las cámaras de seguridad y provocaron importantes destrozos, especialmente en la oficina del secretario general. “La oficina de Jerónimo fue destruida y arrasada”, señalaron desde la central gremial.

Al momento del episodio, Cristian Jerónimo se encontraba dentro del edificio, aunque no resultó herido. Desde la CGT reclamaron a la Justicia que se investigue el hecho de manera urgente, al considerar que no se trató de un robo común.

Para la conducción cegetista, el accionar tuvo un carácter “profesional” y se enmarca en un contexto político, por lo que lo calificaron como un claro mensaje de intimidación de extrema gravedad.

Por su parte, Jerónimo solicitó que la Justicia y los fiscales avancen con una investigación exhaustiva, y expresó su confianza en que el hecho será esclarecido. “Confiamos en que se llegará a la verdad de lo ocurrido”, sostuvo el dirigente sindical.

Desde el Sindicato del Vidrio y la CGT remarcaron que el ataque no puede analizarse como un episodio aislado, ya que ocurrió a solo tres días de la movilización convocada para el 18 en Plaza de Mayo. En ese sentido, afirmaron que el episodio no alterará el rumbo del movimiento obrero, sino que refuerza la decisión de sostener el plan de lucha y la movilización, en rechazo a una reforma laboral impulsada sin instancias de diálogo por parte del Gobierno.