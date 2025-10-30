Luis Ventura se calentó por las críticas al Martín Fierro de Streaming y lanzó una amenaza

Entre reclamos, filtraciones y egos cruzados, el Martín Fierro de Streaming ya tiene su primer escándalo. Las polémicas en las ternas comenzaron a elevar las críticas, pero quien encendió aún más el escándalo fue su propio presidente, Luis Ventura, que reaccionó con furia al ser consultado sobre la situación y lanzó una advertencia que resonó en toda la industria.

Todo comenzó durante una entrevista en el streaming Ya Fue Todo, donde Ventura fue consultado por la polémica que enfrenta a Luzu TV y OLGA, los proyectos encabezados por Nico Occhiato y Migue Granados. Lo que parecía una simple charla informativa terminó con el presidente de APTRA visiblemente alterado. “Dejame que me informe, no quiero decir boludeces. No estoy hablando como periodista, sino desde un lugar dirigencial dentro de una entidad que está organizando un montón de cosas y de la cual soy la cara visible de la directiva”, explicó con tono firme, marcando distancia de cualquier especulación.

A medida que avanzaban las preguntas, el clima se tensó. El cronista quiso saber quién había definido las ternas y qué canal se encargaría de la transmisión del evento. Ventura, notablemente incómodo, respondió sin vueltas que las listas se habían difundido en LAM (América TV) y que no era él quien debía dar explicaciones. “Entonces, pregúntale a él”, lanzó, en referencia a Ángel de Brito, dejando claro que no se hacía responsable de la información publicada.

Pero el periodista no frenó ahí, y Ventura terminó explotando con una frase que encendió la alarma: “No estoy en comunicación. ¿Quién es el presidente de APTRA? A mí, si me rompen las pelotas, levanto el premio. ¿Cómo van a entregar premios del Martín Fierro y el presidente no va a estar al tanto? Si no, me voy”.

Visiblemente molesto, cerró reafirmando su autoridad absoluta sobre la organización. “Si usan el Martín Fierro, las decisiones las toma APTRA. Nadie más. Me molestó que hagan boludeces y me cuenteen. Si hay una lista y yo no la conozco, entonces no puedo autorizar algo que desconozco.”

La reacción no tardó en viralizarse. En redes y medios, el exabrupto dividió opiniones: algunos lo defendieron por “poner orden” y otros lo criticaron por su tono desafiante. Lo cierto es que, con un solo arranque de furia, Luis Ventura volvió a demostrar que el Martín Fierro no solo premia al espectáculo… también lo protagoniza. Eso sí, donde se canse del escándalo se quedarán todos con las manos vacías.