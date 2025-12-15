Luego de concluir la ronda de reuniones con gobernadores aliados, el Gobierno nacional decidió no convocar a cuatro mandatarios provinciales identificados con el ala más dura del peronismo, referenciada en la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La decisión se da en un contexto de negociaciones clave en el Congreso.

Según trascendió desde la Casa Rosada, no habrá encuentros por el momento con Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa), al considerar que no existen puntos de coincidencia para avanzar en una agenda común.

El encargado de recibir a los gobernadores en Balcarce 50, junto al ministro del Interior Diego Santilli, es el jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien dejó en claro la postura oficial. “Hoy no tiene mucho sentido dialogar cuando lo único que les importa es que al Gobierno le vaya mal”, sostuvo, aunque no descartó que puedan producirse reuniones en el futuro.

De esta manera, las negociaciones para aprobar la reforma laboral y el Presupuesto 2026 se enfocarán en el plano provincial con los 20 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo y con los bloques legislativos dispuestos a acompañar los proyectos oficiales.

En el entorno presidencial consideran que no es viable acercar posiciones con los cuatro mandatarios opositores, pese a que en las últimas semanas el vínculo no ha sido tan tenso como en meses anteriores. “No hay ningún punto en común”, admitieron fuentes oficiales.

Por el momento, tampoco está prevista una reunión con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien mantiene una relación distante con el Ejecutivo nacional y reclama respuestas a demandas provinciales. Sin embargo, en Casa Rosada aseguran que existen contactos informales y no descartan un acercamiento futuro.

A pesar de la estrategia de exclusión, desde el Gobierno remarcan que sí mantienen diálogo con otros dirigentes peronistas, y mencionan como ejemplo las reuniones con Sergio Ziliotto (La Pampa), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

En los próximos días, Santilli y Adorni intensificarán las gestiones políticas junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich, con el objetivo de conseguir los primeros avances legislativos del segundo tramo de la gestión de Javier Milei.