Así está hoy Thiago Medina luego del accidente: su look para una fiesta de Halloween

A poco más de un mes y medio de haber atravesado un accidente en moto que puso en riesgo su vida, Thiago Medina decidió dar un paso muy esperado: regresar a la vida social. Con una sonrisa tímida pero visible, el exparticipante de Gran Hermano 2022 se reencontró con el público y con el clima festivo que tanto disfruta, demostrando que su fuerza de voluntad sigue intacta.

El joven oriundo de González Catán continúa transitando su recuperación con cuidado y acompañamiento médico, pero esta vez encontró un motivo especial para hacer una pausa en la rutina de rehabilitación. La noche de Halloween fue la excusa perfecta para volver a ponerse un look pensado, recibir abrazos y compartir risas con personas que lo acompañaron en etapas decisivas de su vida.

Para esta salida especial, Thiago Medina contó con la compañía de dos figuras claves en su historia reciente: su ex pareja y madre de sus hijas gemelas, Daniela Celis, y también Julieta Poggio, amiga y compañera inseparable desde los días en el reality. Los tres se mostraron cómplices, unidos y listos para disfrutar de una propuesta distinta.

El evento al que asistieron fue la fiesta de Halloween organizada por la revista Paparazzi, un clásico que reúne a personalidades del espectáculo bajo una consigna llena de misterio, maquillaje extremo y disfraces terroríficos. La celebración convocó a influencers, artistas y mediáticos que no quisieron quedarse afuera de la noche más espeluznante del año.

Lejos de pasar desapercibido, Thiago Medina eligió un look ad hoc para la ocasión y posó frente a las cámaras con la energía que lo caracteriza. Aunque la recuperación sigue siendo un proceso delicado, su actitud mostró que está listo para comenzar a retomar actividades que lo entusiasman.

En su cuenta de Instagram, el joven compartió imágenes de la salida nocturna, marcando así un antes y un después en su rehabilitación. “Halloween Time. Volviendo al ruedo”, escribió emocionado, acompañando el posteo con fotos del encuentro.

Sus seguidores celebraron el regreso y destacaron la valentía con la que enfrenta cada paso de este camino. Él, agradecido por esta nueva oportunidad, demuestra que el susto quedó atrás y que ahora cada momento cuenta un poco más.

Con este primer evento social cumplido y rodeado de cariño, Thiago Medina parece decidido a mirar hacia adelante, recuperando de a poco el brillo que lo llevó a ganarse el corazón del público.