Reina Reech pasó por el quirófano de urgencia: qué le pasó y cómo está

Reina Reech encendió la preocupación entre sus seguidores luego de que trascendiera que debió ser operada de urgencia en las últimas horas. La artista, que continúa enfocada en preservar su calidad de vida, volvió a pasar por el quirófano por un problema que arrastra desde hace tiempo y que requiere un seguimiento médico especial.

La intervención tuvo lugar el miércoles en la clínica Las Lomas, ubicada en San Isidro. Allí, Reina Reech, se le realizó un reemplazo total de la cadera derecha, una cirugía que ya tenía programada dentro de un tratamiento mayor para devolverle movilidad plena y permitirle una vida cotidiana sin dolores ni limitaciones.

Esta no es la primera vez que enfrenta un procedimiento de este tipo. En agosto, la bailarina y coreógrafa había sido operada de su cadera izquierda. Ambas intervenciones forman parte de un plan médico que busca brindarle una recuperación integral, luego de un largo período afectado por dificultades físicas que impactaban directamente en su actividad profesional.

La noticia fue confirmada en redes sociales por el periodista Fede Flowers a través de su cuenta de X, donde informó que la operación se desarrolló sin complicaciones. Según detalló, Reina Reech recibió el alta médica ese mismo miércoles por la tarde, a las 17:50, mostrando una rápida respuesta a la cirugía y un buen estado general.

Tras abandonar el centro médico, el personal sanitario la trasladó en camilla hasta su domicilio. Allí continuará con un estricto proceso de rehabilitación supervisado por especialistas. El objetivo principal es que pueda recuperar el movimiento de manera progresiva, siempre acompañada de su entorno familiar, que no se despega de su lado.

En medio de este panorama, su hija Juana Repetto se convirtió en noticia por un motivo completamente diferente y mucho más alegre: la inminente llegada de su nuevo bebé. En los festejos por el Día de la Madre, la actriz dejó ver sin querer el nombre del niño en camino mientras mostraba algunos regalos en Instagram.

Los seguidores más atentos no tardaron en encontrar la pista y viralizar el dato, despertando una oleada de comentarios llenos de entusiasmo. Lejos de enojarse, Juana Repetto optó por tomarse la situación con humor, admitiendo que la sorpresa no duró demasiado y bromeando con la rapidez de sus fanáticos para descubrirlo todo.

Con buenas noticias desde ambos frentes, la familia ahora se concentra en la recuperación de Reina y en la dulce espera del nuevo integrante, en un cierre de año que combina desafíos y alegrías.