El fuerte reclamo de Wanda Nara a Marley por Mauro Icardi: “Ahora te gusta…”

Nada de guiones ensayados: lo que pasó en el estudio de MasterChef Celebrity fue pura improvisación. Marley, invitado especial del programa para ocupar el lugar de Maxi López, no esperaba que su aparición en la cocina terminara con una broma directa de Wanda Nara, que no perdió la oportunidad de recordarle su pasado… y de paso, mencionar a Mauro Icardi.

Todo comenzó cuando la conductora se acercó hasta la estación de su colega con una sonrisa que ya dejaba entrever lo que venía. Con tono cómplice, le preguntó: “¿Te gusta el fútbol, Marley?”. Él, sin sospechar el doble sentido de la consulta, respondió tranquilo: “Sí, me gusta el fútbol”. Pero Wanda fue más allá: “Ahora me acordé, obvio que te gusta el fútbol si fuiste a entrevistar a mi ex”, lanzó entre risas, haciendo referencia a Icardi y desatando una ola de carcajadas entre los participantes.

Ya en su entrevista individual, Marley no esquivó el tema y bromeó sobre el inesperado momento: “Ella quiere saber de Icardi”, dijo, mientras fingía sorpresa. Luego, se hizo el distraído con humor: “¿Era tu ex? No sabía”, agregó, alimentando aún más el juego televisivo.

Entre risas, el conductor relató cómo fue su encuentro con el futbolista durante una grabación de Por el mundo en Turquía. “Hablé con la gente de Galatasaray, fueron muy amables, nos invitaron al club. Él nos invitó al palco para ver el partido desde ahí. Tenía un palco de él”, contó.

Lejos de quedarse callada, Wanda reaccionó al instante: “Que era mío”, retrucó con picardía, provocando una ovación tácita de quienes la apoyan desde que se del público. Marley, fiel a su estilo, remató la escena con una frase que cerró el cruce con humor: “Decía ‘Wanda’, pero estaba tachado y había otro nombre”.

Por lo pronto, la participación de Marley será fugaz. No por este encuentro entre tenso y divertido, sino por el hecho de que Maxi López ya regresó al certamen tras su breve ausencia por compromisos familiares en Suiza y en las próximas ediciones se lo verá retornar. Su vuelta generó expectativa entre los fanáticos del reality, que ya planean celebrar el reencuentro con Wanda en la cocina. Ambos mantienen una relación cordial y divertida en pantalla, que sigue siendo uno de los atractivos más comentados de esta edición.

Así, la visita de Marley se transformó en uno de los momentos más virales de la semana. Entre bromas, ironías y guiños, Wanda volvió a demostrar su instinto televisivo: el de convertir cualquier situación en puro show.