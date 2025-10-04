Moría Casán reveló cómo será su programa y la competencia con Georgina Barbarossa

A pocos días de que comenzaran las especulaciones, Moria Casán finalmente confirmó su regreso a la pantalla chica. Con entusiasmo, adelantó detalles de lo que será su nuevo programa en El Trece, el canal que la vio debutar en televisión. Entre risas, confesó que la propuesta la sorprendió y que la considera un desafío que le genera expectativa.

El encuentro se dio tras una función teatral, cuando fue abordada por el equipo de LAM. Consultada por Ángel de Brito, Moria Casán reveló que la propuesta llegó hace muy poco y que le llamó la atención de inmediato. La actriz describió el llamado como “muy americano” y lo consideró una oportunidad de peso en su carrera.

Con respecto al nombre, no quiso dar certezas, aunque deslizó que su marca personal estará presente. Según adelantó, el ciclo podría mantener su denominación original, pero incluirá su nombre como sello distintivo. Además, confirmó que el estreno está previsto para noviembre, luego de una intensa preparación junto a la producción.

En relación al equipo que la acompañará, explicó que todavía hay conversaciones abiertas. Algunos integrantes podrían continuar, mientras que otros no seguirán. La decisión final, aclaró, será tomada en conjunto con la producción, aunque subrayó que confían en su experiencia y en la seguridad con la que encara cada proyecto.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando se mencionó la coincidencia horaria con Georgina Barbarossa. Consultada sobre esa supuesta rivalidad, Moria Casán fue tajante: dijo que no piensa en términos de competencia y que no se detiene en las malas relaciones personales. Aseguró que cada una tiene una trayectoria propia y un reconocimiento popular que las sostiene más allá de las comparaciones.

También aprovechó para reflexionar sobre el presente de la televisión. Según explicó, en la actualidad resulta casi absurdo hablar de rating como en décadas pasadas. Considera que la medición de audiencias ha perdido fuerza y que los números no deberían condicionar la creación de un proyecto artístico.

En ese sentido, Moria Casán se mostró despreocupada por los resultados que pueda obtener su ciclo. Contó que nunca se interesó por las cifras, ni en televisión ni en el teatro, y que prefiere enfocarse en la calidad de su trabajo y en la respuesta del público que la sigue desde hace años.

Con su estilo frontal y sin filtros, reafirmó que encara esta nueva etapa con entusiasmo, sin obsesiones por los rivales ni por los números. Su apuesta será mostrar un formato fresco, con su impronta inconfundible, y disfrutar del desafío de regresar a un horario que promete agitar la pantalla.

