Pampita sorprendió a Evangelina Anderson con un consejo para encontrar pareja

La vida personal de Evangelina Anderson viene ocupando un lugar destacado en la agenda mediática desde que confirmó su separación de Martín Demichelis en agosto. La modelo se mostró relajada y disfrutando de su soltería, aunque no han faltado los rumores que la vincularon con reconocidos personajes públicos, desde futbolistas hasta músicos internacionales.

En varias oportunidades, Evangelina Anderson desmintió categóricamente versiones que la señalaban cerca de Leandro Paredes, actual jugador de Boca Juniors. Incluso llegó a mostrarse molesta por la situación, aclarando que jamás se relacionaría con alguien casado. En contraste, se tomó con humor el episodio viral con Eros Ramazzotti, quien intentó besarla en un encuentro amistoso y luego explicó que todo había sido una broma.

La modelo también encontró en la televisión un espacio para divertirse con su soltería. En el programa Los 8 Escalones, donde participa como jurado, volvió a reírse de sí misma cuando Pampita le lanzó un comentario que sorprendió a todos y despertó carcajadas en el estudio.

El momento surgió a partir de una charla sobre la gente que aprovecha los espacios públicos para hacer ejercicio. Pampita, con picardía, lo comparó con un “Tinder al aire libre” y enseguida apuntó hacia su colega: “Eva, te veo trotando por la ciudad. Yo hasta que no le consiga pareja a mi compañera…”, dijo con una sonrisa cómplice.

La respuesta no tardó en llegar. Evangelina Anderson, divertida, replicó: “¿Y por qué conmigo?”. La conductora fue aún más directa y la halagó sin rodeos: “Porque estás desperdiciada, sos como un diamante en bruto”. Entre risas, el clima se distendió y el intercambio terminó sumando a Diego Díaz, otro de los invitados, que se prendió en la broma.

Más allá de estas escenas televisivas, Evangelina Anderson mantiene firme su decisión de no hablar públicamente sobre nuevas relaciones. Recién llegada de Italia, la modelo dejó en claro que su foco está puesto en sus hijos y en el regreso a la Argentina para trabajar en proyectos que la entusiasman.

Sobre los rumores que la relacionaron con Paredes, volvió a expresar su incomodidad y defendió con énfasis la importancia de respetar a las familias ajenas. “Jamás estaría con un hombre casado”, sostuvo.

Finalmente, eligió cerrar con un mensaje positivo, valorando este nuevo capítulo de su vida. “Dios me está regalando la posibilidad de reencontrarme con mis padres, de trabajar de lo que me gusta y de redescubrirme como mujer”, expresó.

