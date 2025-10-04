Así está hoy Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Duplaá, que se lanzó como modelo

Morena Echarri, la hija de Pablo Echarri y Nancy Duplaá, acaba de dar un paso firme hacia el mundo de la moda. Con tan solo 22 años, debutó como modelo profesional en una producción fotográfica que no tardó en captar la atención del público. Su imagen protagonizó la nueva campaña de Cynthia Martos, titulada Euphoria, y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

En las imágenes difundidas por la marca, la joven posa con diferentes estilismos que transmiten elegancia, frescura y un aire sofisticado. Desde un imponente traje negro de satén hasta un vestido de corte clásico con detalles cut out, Morena Echarri demostró que tiene la capacidad de adaptarse a diversos estilos sin perder autenticidad. Su look se completó con un maquillaje intenso y joyas llamativas, lo que realzó aún más su presencia frente a cámara.

Desde la firma explicaron que la elección de Morena no fue casual. “Euphoria es la celebración de la noche. Una colección pensada para mujeres jóvenes, libres y seguras...”, señalaron, destacando que la hija de los reconocidos actores encarna a la perfección el espíritu de esta propuesta. La campaña buscó resaltar la fuerza de las nuevas generaciones y, en ese sentido, Morena representó un símbolo de renovación.

La producción incluyó también un minivestido nude con bordados plateados que dejó en claro la versatilidad de la joven. Cada prenda parecía diseñada para realzar tanto la colección como a la modelo, que supo transmitir naturalidad y confianza. Esta aparición pública confirma que Morena Echarri tiene un estilo propio, con una belleza que remite a la herencia de sus padres, dos de las figuras más destacadas de la televisión argentina.

Pero la inclinación de la joven hacia la moda no es una novedad. Ya había mostrado su interés diseñando sus propias prendas e incluso confeccionando algunos de sus looks. Ahora, con esta campaña, decidió profesionalizar su pasión y hacerse un lugar en la industria.

Su padre, Pablo Echarri, habló recientemente sobre el presente de Morena Echarri y contó que actualmente estudia en la Facultad de Diseño y Arquitectura. “Está cursando Diseño de indumentaria. Le gusta mucho la ropa, diseña, dibuja y cose. Está dando sus primeros pasos en eso”, señaló con orgullo.

El actor también reveló que, a diferencia de lo que muchos suponen, ni Morena ni su hermano Julián manifestaron hasta el momento interés por la actuación. “Hoy no los veo con ese interés, pero no descarto que algún día pueda surgir”, expresó.

Con esta primera campaña, Morena Echarri marca el inicio de un camino prometedor en la moda. La frescura de su estilo y la seguridad con la que pisa el set dejan en claro que su nombre podría convertirse en una referencia dentro de la escena local en los próximos años.