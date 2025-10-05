Martín Bossi confesó cuál fue el peor momento de su vida: “Le pedí a Dios que me rescate”

Martín Bossi sorprendió con una de las confesiones más duras de su carrera. En diálogo con Puro Show, el artista recordó el momento más crítico que le tocó atravesar después de más de dos décadas de trabajo ininterrumpido, con giras, exigencias físicas y presión emocional que terminaron pasándole factura.

“Me la pegué en la pera, fueron 25 o 30 años de escenarios, locuras y exposición en distintos proyectos teatrales que me exigían mucha emocionalidad, el cuerpo y la voz. El año pasado, terminando una gira tuve dos lesiones en las cuerdas vocales y me rompí las rodillas. Es como que Dios me dijo, ‘flaco basta’, y me mandaron a casa a estar solo”, relató Martín Bossi con crudeza.

La situación fue tan delicada que el comediante llegó a sentir que su esencia estaba en riesgo. “Me las vi mal la verdad, porque primero me vi lejos de todo esto. Yo no podía comunicar mi voz, que es mi alma, y me replanteé qué hacía. Le pedí a Dios que me rescate, no quería estar tan lejos de lo mío”, confesó.

Ese freno obligado lo llevó a una introspección profunda. “Una noche, scrolleando casi sin voz, angustiado porque además tenía que empezar a ensayar, me sentí solo. Me di cuenta de un montón de cosas, y me dije que era hora de seguir pagando deudas, de amigarme conmigo, de estar solo y replantearme qué me pasa si no tengo los escenarios, si soy algo más que eso. Necesitaba una señal, mi falopa, que es disfrazarme y jugar”, recordó.

La señal llegó de forma inesperada, y lo hizo volver a conectar con el arte de otra manera. “Pedí una señal y una noche, solo, a las dos de la mañana, y mientras miraba Instagram me escribe un usuario verificado, me manda tres audios cortos. Era Catriel, que me preguntó dónde estaba en 10 días porque me necesitaban para el videoclip del short clip de Papota”.

Lejos de lo que imaginaba, Martín Bossi encontró en esa propuesta una puerta para reencontrarse con su pasión. “Me meto a verlos y estaban haciendo un homenaje a Spinetta, querían hacer un video y les cuento que no tenía voz, y me dicen que lo que necesitaban era el alma”, explicó, agradecido a Catriel y Paco Amoroso, quienes le devolvieron la energía creativa.

De esta manera, Bossi dejó al descubierto que, detrás de su humor y versatilidad artística, también existe un hombre que atravesó una crisis muy profunda. Pero lejos de quedarse en ese pozo, eligió transformarla en aprendizaje y dar un nuevo paso en su camino.