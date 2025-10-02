Llegará esta noche a Buenos Aires el ladero de “Pequeño J”

Un avión de la Fuerza Aérea Argentina partió esta mañana rumbo a Lima, Perú, para trasladar a Matías Agustín Ozorio, ladero del narco “Pequeño J”, capturado en ese país. La comitiva está integrada por siete efectivos de la Policía Federal e Interpol y tres de la Policía Bonaerense, según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad.

El traslado se produce en el marco de la investigación por el triple femicidio de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), cuyos cuerpos fueron hallados el 24 de septiembre en una vivienda de Villa Vatteone, Florencio Varela, tras cinco días de desaparición. Las jóvenes habían sido torturadas y enterradas.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó la operación a través de su cuenta en X. Aunque no se precisó la hora exacta de arribo, se estima que Ozorio llegará a Buenos Aires cerca de las 22 de esta noche.

El fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, adelantó que Ozorio será indagado mañana por la mañana. Su detención en Lima se produjo luego de que el Gobierno peruano dispusiera su expulsión de manera exprés, tras un pedido formal de las autoridades argentinas, según confirmó el general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola.

Hasta el momento, hay nueve detenidos relacionados con el crimen:

Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27) , trasladados al penal de Melchor Romero .

Víctor Sotacuro Lázaro , capturado en Villazón; Ariel Giménez , acusado de cavar la fosa; y Florencia Ibáñez , sobrina de Sotacuro Lázaro, detenida por haber estado en el mismo auto la noche del crimen.

Matías Agustín Ozorio , detenido en Lima.

“Pequeño J”, jefe narco que habría ordenado el secuestro, tortura y ejecución de las víctimas, apresado en Pucusana, Perú, el mismo día que Ozorio.

Según la reconstrucción del caso, las víctimas fueron engañadas con una invitación a una fiesta en el Barrio Bajo Flores, pero en realidad fueron trasladadas a una casa en Florencio Varela, donde fueron asesinadas.