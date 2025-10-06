Tildaron a Sabrina Rojas de “regalada” y salió a responder furiosa

Sabrina Rojas volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez por un motivo que la indignó profundamente. Durante los últimos días, un fragmento de una entrevista que le realizaron en los premios Martín Fierro se viralizó y despertó todo tipo de comentarios en internet. Sin embargo, la modelo no dejó pasar lo que consideró una interpretación malintencionada.

El video, difundido por el portal Coherencia por favor, llevaba un título que provocó la reacción de miles de usuarios: “Sabrina Rojas tiene un moño en la cabeza”. En las imágenes, se la veía conversando con dos jóvenes noteros, entre risas y comentarios distendidos. Lo que parecía una nota más terminó convirtiéndose en material de debate en redes sociales.

Ante la viralización, Sabrina Rojas decidió romper el silencio y expresar su enojo en sus propias redes. Allí explicó el contexto de la entrevista y dejó en claro que su actitud fue simplemente cordial. “Le estoy poniendo onda a una nota donde hay dos chicos talentosos y merecen que así sea”, comenzó diciendo, con evidente molestia por la interpretación del medio.

En su descargo, Sabrina Rojas, conductora de Pasó en América, señaló que la lectura que hicieron del video no solo era errónea, sino también cargada de prejuicios. “Si la sabés interpretar, los que me tiran onda son ellos a mí. Justamente es mi manera de decir que soy difícil”, sostuvo, desarmando la narrativa de que había tenido una actitud “regalada”.

Además, Sabrina Rojas remarcó un detalle que contradice por completo la versión del portal. “El que me da un beso es uno de ellos, ¿y yo tengo un moño?”, señaló, dejando en evidencia que el supuesto coqueteo no fue de su parte.

La actriz aprovechó la ocasión para reflexionar sobre los dobles estándares que aún persisten en los medios y en la sociedad. “Si la situación fuese al revés, el tipo sería un capo. Jamás se le diría ‘tiene un moño en la cabeza’”, expresó con ironía.

Finalmente, Sabrina Rojas lanzó un contundente mensaje al portal responsable de la publicación: “Hay que ser básico para tomarse literal una nota que claramente es un juego”. Y concluyó sin vueltas: “Hacete honor a tu nombre y tené un poco de coherencia y sentido común. Y, sobre todo, menos machirulismo”.